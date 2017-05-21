MLB》洋基田中將大真沒傷？挨3轟遭光芒擊潰

田中將大對戰光芒投不滿4局挨3轟、失6分，連兩場被打爆。(美聯社)

田中將大前場先發遭太空人4轟狙擊，投出堪稱生涯最慘一役，引起不少媒體質疑他帶傷硬投，今天先發後，或許讓這個傳言的真實性是更高了，田中21日掛帥與開幕戰的對手光芒交手，雖速球飆到近94英里(約151公里)，但卻慘挨3轟，失掉6分，連兩場投不滿5局黯然退場，終場洋基5比9輸球，他吞本季第3敗。

田中前場對戰太空人，僅投1.2局失8分吞敗，有紐媒質疑他會失常，不能排除是隱瞞手肘韌帶撕裂傷惡化，硬撐投球所致，雖洋基教練團認為他是投球機制出問題，身體並無狀況，田中也表示沒有感覺到手有疼痛，但田中此役對決開幕戰時，讓他僅投2.2局失7分吞敗的光芒，不佳的表現很難讓人相信他沒事。

田中首局面對光芒開路先鋒狄克生(Corey Dickerson)，就被轟出陽春炮，2下又在2出局一二壘有人時，被捕手沙克雷(Jesus Sucre)敲二壘安掉1分。接著他在3下被隆格利亞(Evan Longoria)轟陽春炮後，4下再度與狄克生交手，一記投到內角偏低的94英里速球，卻被狄克生轟出大號的3分炮。

田中隨後連挨2安後退場，總計他僅完成3局被打9安、失6分，其中包括3轟，另有3次保送、4次三振。帳面上來看，田中投76球有53顆好球，好壞球比還不差，速球跟沉球有94英里的水準，速度比前役對太空人好，但除沙克雷的二壘安打是沒掉的指叉球，3轟中有2轟是打沉球，1球是打速球。

田中比賽前段失掉6分，儘管洋基苦苦追趕，賈吉(Aaron Judge)和G.桑契斯(Gary Sanchez)的全壘打領軍，追回4分。然而接替田中的雷尼(Tommy Layne)雖守住4下攻勢，未讓田中多掉分，但他5下遇襲，單局投出3保送、挨3安失3分，使得雙方差距擴大。洋基6上進帳第5分，未再有攻勢，最終4分之差落敗。

(中時電子報)