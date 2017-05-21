公開林奕含情書？ 許常德：陳星找理由掠食

音樂人許常德在臉書PO文，批陳星公布所謂情書是找理由掠食。（圖翻攝自許常德的地下手記臉書）

捲入女作家林奕含輕生案的補教名師陳星，公開林女給他的手寫歌詞聲稱是情書，音樂人許常德在臉書PO文發表看法，批陳星此舉更證明自己是狼師。

陳星19日透過律師轉達，稱手上握有林奕含手抄歌詞的情書，並已將林女送給他的情書和禮物轉交給律師，也告知兩人在台北喜來登飯店分手一事，欲證明和林女是交往關係。

對此，音樂人許常德昨（20）日在臉書PO文，認為陳星的說法更證明他是狼師。「因為只有狼，才會找理由去精確掠食，包括請他老婆來抓姦恐嚇，包括他可以抹黑她劈腿，包括他可以把時間切割成後來的師生戀。」更指出林女抄錄《關於我愛你》的歌詞意在反諷，難道陳星看不出來？

資深音樂人許常德近日在臉書多次發表對林奕含案的看法，批評陳星想將這起案件導向師生戀，對劉毅力挺陳星「長期性侵犯才是狼師」的說法不以為然，幾次評論皆獲網友贊同。

以下為許常德臉書全文：

這個藉口只是更證明他是狼師

因為只有狼

才會找理由去精確掠食

包括請他老婆來抓姦恐嚇

包括他可以抹黑她劈腿

包括他可以把時間切割成後來的師生戀

狼之所以是狼

是他很狡猾地使用藉口

沒有之前的誘姦

沒有之前不知該有分寸的禁止

如果老師可以用是學生愛上自己的理由當下手的藉口

那麽誰敢把孩子送去這麽愛放電的老師面前

陳星啊

原來你是這樣教國語喔

你是這樣解釋歌詞喔

看不到這歌詞的反諷嗎

真要把這歌詞解釋成是她愛你的證明

那麽這也是你誘姦成功的證明

誘姦教過的學生就是不行

這個道理你要不要去教教你女兒呢

他的這個聲明會激發更多人出來檢舉的

所以全台灣的狼師準備接招了

拜陳星之賜

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(中時電子報)