公開林奕含情書？ 許常德：陳星找理由掠食
捲入女作家林奕含輕生案的補教名師陳星，公開林女給他的手寫歌詞聲稱是情書，音樂人許常德在臉書PO文發表看法，批陳星此舉更證明自己是狼師。
陳星19日透過律師轉達，稱手上握有林奕含手抄歌詞的情書，並已將林女送給他的情書和禮物轉交給律師，也告知兩人在台北喜來登飯店分手一事，欲證明和林女是交往關係。
對此，音樂人許常德昨（20）日在臉書PO文，認為陳星的說法更證明他是狼師。「因為只有狼，才會找理由去精確掠食，包括請他老婆來抓姦恐嚇，包括他可以抹黑她劈腿，包括他可以把時間切割成後來的師生戀。」更指出林女抄錄《關於我愛你》的歌詞意在反諷，難道陳星看不出來？
資深音樂人許常德近日在臉書多次發表對林奕含案的看法，批評陳星想將這起案件導向師生戀，對劉毅力挺陳星「長期性侵犯才是狼師」的說法不以為然，幾次評論皆獲網友贊同。
以下為許常德臉書全文：
這個藉口只是更證明他是狼師
因為只有狼
才會找理由去精確掠食
包括請他老婆來抓姦恐嚇
包括他可以抹黑她劈腿
包括他可以把時間切割成後來的師生戀
狼之所以是狼
是他很狡猾地使用藉口
沒有之前的誘姦
沒有之前不知該有分寸的禁止
如果老師可以用是學生愛上自己的理由當下手的藉口
那麽誰敢把孩子送去這麽愛放電的老師面前
陳星啊
原來你是這樣教國語喔
你是這樣解釋歌詞喔
看不到這歌詞的反諷嗎
真要把這歌詞解釋成是她愛你的證明
那麽這也是你誘姦成功的證明
誘姦教過的學生就是不行
這個道理你要不要去教教你女兒呢
他的這個聲明會激發更多人出來檢舉的
所以全台灣的狼師準備接招了
拜陳星之賜
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
文章來源：許常德的地下手記
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