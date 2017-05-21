文在寅：擬修憲使韓總統得連選連任

高達九成韓國民眾看好文在寅的施政前景。(圖/美聯社)

韓國新任總統文在寅19日與該國主要政黨領袖會晤，並在會上提出修改憲法的意見。他表示，希望能在明年6月前完成程序，允許總統未來得連選連任。

據韓國媒體消息，文在寅近日與韓國五大黨派在青瓦台餐敘，出席的政黨包括執政的共同民主黨、國民之黨、自由韓國黨、正黨、正義黨等。文在寅於會上表示，希望可以在2018年6月之前修憲，將總統任期改為4年，並且可以連任；而韓國1987年來至今的規定，一直是總統任期5年，不得連任。

此外，文在寅還提出構想，指應建立一個政黨協商機制，讓政黨黨魁在內溝通對話以促進施政。由於上述兩個方向建議符合民眾呼聲，在場獲得五大黨一致贊同。

(中時電子報)