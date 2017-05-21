NBA》球爸再惹議 批評厄文沒媽媽不懂管教
「球爸」拉瓦爾鮑爾續惹爭議，簡直是想讓自己兒子朗佐變成全民公敵！面對厄文建議他別管自己兒子太多，拉瓦爾竟然公開批評沒有媽媽的厄文，沒資格教他怎麼管教兒子，不僅得罪厄文，也讓「小皇帝」詹姆斯憤怒了！
爭議的起端是先前厄文建議拉瓦爾，不應該跟著兒子朗佐出入飯店，也無須每件事都管，必須學習如何放手，畢竟朗佐19歲了，「別誤會，我不是要你別當父親這個角色，但以長遠來說，應讓朗佐做他自己。」厄文說。
沒想到拉瓦爾不但不領情，反而先攻擊厄文沒有小孩，也沒當過父親，怎麼可能懂得如何管教兒子，但球爸不知道的是，厄文的第1個孩子已在2015年誕生，早就開始當老爸了，可見球爸有多麼搞不清楚狀況。
「厄文你跟朗佐完全生長在不同環境，所以請勿把你們兩個擺在一起，我有妻子與另外2個兒子，但你沒有，」拉瓦爾說，「首先，你的母親不在了，所以有些事情你必須改變，這是不同的，朗佐可以回家，一直看到自己雙親。」
目前還沒傳出厄文的反應如何，卻已引爆詹姆斯嚴重不滿，畢竟拉瓦爾等同侮辱到他的隊友，看來等到朗佐加入NBA，又多了1個球星想把他打爆了，這樣把所有人都得罪的做法，拉瓦爾真的是瘋了嗎？
(中時電子報)
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