王子60億遺產大戰出爐！確認6手足繼承
西洋鬼才王子去年4月在自家猝逝，他留下高達約60億台幣的財產，不過王子沒有結婚、膝下無子，加上走的突然沒有立遺囑，不少人冒出頭表示自己是遠房親戚、私生子等，但法官日前終於確定，王子財產確定由親妹妹緹卡尼爾森與其他5明同母異父或同父異母的手足繼承。
王子走得突然，且離世後有各種八卦浮上檯面，但大家為關注的，是不少「親戚們」冒出頭想要搶奪財產。不過日前法官判定，王子60億財產除了親妹妹能分到外，其餘5名同父異母或同母異父的兄弟姊妹也都有繼承資格。
這一判定讓整個遺產爭奪戰終於告一段落，據悉近來冒出頭聲稱自己是王子親戚、私生子的，都未能通過DNA檢測，因此排除，可人數高達40逾人，好在最後都遭駁回；而王子的6名子女也發表共同聲明，強調非常高興看到法官的公正判決，也說會好好保護王子遺留在世的作品。
(中時電子報)
關鍵字：王子
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