南投縣「永不放棄一騎來發財」自行車活動　馬英九挑戰99.9公里

「2017永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，馬英九領前出發。（沈揮勝翻攝）

3000騎士奮勇爭先。（沈揮勝翻攝）

縣長林明溱歡迎騎士們在活動結束後，好好欣賞南投美景。（沈揮勝翻攝）

南投縣「2017永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，今(21)日清晨6點在竹山紫南宮旁的內政部消訓中心鳴槍，共有3000名騎士參與，前總統馬英九由縣長林明溱陪同，作為領頭車率隊出發。據林明溱轉述，馬英九對於吳敦義昨天以過半得票率當選國民黨黨主席，肯定其領導能力、並相信他一定能統合5位候選人，開展新局！

而在出發前，馬英九也提醒選手注意自身安全，祝福大家騎出健康、騎出生命。

這項大型的自行車環縣活動，今年是第5屆舉辦，參與的貴賓還包括副縣長陳正昇、縣議員蔡宜助、南投縣體育會總幹事洪銘惠等人。

活動鳴槍後，馬英九與3000騎士一同從消訓中心出發，並行經竹山、名間、南投、草屯、國姓、埔里、魚池、水里和集集總共9鄉鎮，全程99.9公里，最後回到紫南宮。

選手們凡在7小時內完成全程，大會將頒給證書，並可獲得活動路線特色鏤空完成獎牌一面，以及紫南宮提供的雞年發財錢母1枚，選手可將錢母金幣鑲入鏤空獎牌，將獎牌圓心補滿，象徵圓圓滿滿。

林明溱表示，活動路線風光宜人，活動結束後可到沙雕藝術園區欣賞各種沙雕藝術創作，相信大家一定能留下美好的回憶。

南投縣政府表示，近年國內自行車運動風氣鼎盛，南投縣已連續舉辦11屆的武嶺自行車挑戰賽及塔塔加自行車挑戰賽，兩場賽事皆屬於挑戰高山爬坡賽；為此縣府另與台灣自由車運動協會、紫南宮合作，規畫路線不那麼陡的環縣99.9公里自行車活動。

主題以香火鼎盛的紫南宮作連結，取名為「一騎來發財－紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，諧音為「一起來發財」，象徵全體選手「有騎有保庇」，為活動主要意義與精神。

(中時)