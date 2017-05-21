《全球星期人物》碧琶、凱特飛枝頭 全靠人生精算媽卡蘿

卡蘿‧密道頓雖然出身勞工家庭，但頭腦清晰，目標明確，扭轉了自己與孩子的人生，圖為卡蘿與夫婿2011年4月29日出席大女兒凱特王室婚禮的畫面。（圖/美聯社）

（左）碧琶與馬修斯5月20日完成婚禮後，緊緊牽著手，露出幸福的微笑。（右）卡蘿20日在兒子詹姆斯的陪同下，抵達英格蘭恩格費爾德（Englefield）的聖馬克教堂（St Marks Church），準備參加婚禮。（圖/美聯社）

6年前，凱特與英國威廉王子舉行世紀婚禮，除了新娘外，當時最受全球20億觀眾矚目的，便是身材窈窕，為姊姊挽頭紗的伴娘碧琶（Pippa Middleton）。而5月20日這位33歲的單身貴族也步入了禮堂，嫁給家世顯赫，以3.5克拉鑽戒向她求婚的41歲前賽車手兼避險基金經理人馬修斯（James Matthews）。

兩個女兒都嫁入豪門，而凱特未來更將貴為英國王后，這一切全拜身為母親的卡蘿‧密道頓（Carole Middleton）調教有方之賜。現年62歲的卡蘿勤奮、熱情，並活力十足。

這位英航前空姐因為工作，認識了航班調度員麥可‧法蘭西斯•密道頓（Michael Francis Middleton），兩人於1980年6月21日結婚。近37年來，卡蘿始終運用精明冷靜的頭腦，為35歲的凱特，小女兒碧琶，還有30歲的兒子詹姆斯（James）指點明路。

《君王》（Majesty）雜誌總編輯席沃朵（Ingrid Seward）說：「她鼓勵孩子，支持他們，並總是在他們身邊，為他們樹立了良好的工作倫理典範。」

據《Vogue》雜誌報導，當凱特5歲，碧芭3歲，她還懷著詹姆斯時，由於找不到物美價廉的派對禮品袋，乾脆自創「派對百貨」（Party Pieces）公司，而另一半麥可不久也辭了工作，和她一起打拼。他們以網購起家，30年來，「派對百貨」已發展為價值近5,000萬美元（近15億台幣）的企業。

卡蘿對兒女的教育花費毫不手軟，一家從約旦搬回英國後，凱特4歲就進了每學期學費高達4,000英鎊（近16萬台幣）的聖安德魯斯學校（St. Andrew's School），隨著家中經濟大幅好轉，加上老公繼承貴族祖母奧莉薇‧克麗絲蒂安娜‧密道頓（Olive Christiana Middleton）的信託基金後，更躋身富豪之列，繼而買下西伯克郡（West Berkshire）超過18英畝的巴克貝里莊園（Bucklebury Manor）。

而卡蘿除了目標明確，理財功力一流外，社交手腕更是高超。以往就算出身貴族，女兒嫁入王室後，娘家通常都落得邊緣化的命運，像是威廉王子母親戴安娜的史賓賽（Spencer）家族就是如此。但卡蘿平易近人，知所進退，加上威廉王子極力拉攏，經常邀密道頓一家參與王室的核心活動，而女王因為心疼威廉從小失去出車禍的母親，總是順他的意思，因此他們儼然已成員王室成員。

去年9月卡蘿一家不僅受邀到女王最私密，通常只讓近親密友造訪的巴爾莫勒爾（Balmoral）莊園，女王還充當司機，而卡蘿就坐在她身旁，兩人相談甚歡。

事實上，卡蘿的父親原本任職卡車公司，後來成為建商，而外曾祖父是煤礦工人，高祖父則是東倫敦的造磚匠。她雖然出身勞工家庭，但遺傳了母親不甘平凡，一心想要改變命運的特質。

而在她的調教下，兩個女兒也很清楚自己的目標。

據說凱特15歲就立志嫁入王室，中學同學海伊（Jessica Hay）透露，有時她會望著威廉王子說：「也許有一天我會成為他的妻子。」。

《凱特：未來的王后》（Kate: The Future Queen）一書指出，凱特原本申請了愛丁堡大學（The University of Edinburgh），並獲得入學許可，但當她得知，威廉王子從2001年秋季起，會在聖安德魯斯大學（University of St. Andrews）就讀時，便休學一年，重新申請了與王子同樣的大學與系所。不過，也有媒體傳出，是媽媽卡蘿鼓勵她這麼做的。

而碧琶所申請的大學，正是當時姐姐所放棄的愛丁堡大學。她和姐姐一樣，擇偶條件也很高，據好友透露，她的對象必須既富有又聰明，最好還是貴族出身。

碧琶的交際手腕盡得母親真傳，前後交往過多位男友，都是非富即貴。縱使她與對方分手，彼此仍保持良好的關係，隨時為復合埋下伏筆。據E! Online報導，碧琶的新婚夫婿馬修斯就是她的前男友之一。

此外，卡蘿深知，子女要躋身上流社會，除了智育外，還要全方位發展，她不僅力求孩子談吐衣著得體，還擅長各類運動。

不僅凱特游泳、曲棍球，網球與滑雪樣樣精通，妹妹碧琶更是運動能手，高中時便以運動員獎學金，進入姊姊的母校馬堡學院（Marlborough College）貴族寄宿學校。

而凱特與威廉愛情長跑8年，曾兩度分手，最後還是卡蘿2009年耶誕節前，趁威廉到家中拜訪時，扮演關鍵推手，兩人的戀情才開花結果。

如今凱特和威廉育有一對兒女，要是沒有意外，小王子喬治將成為未來的英國國王。而凱特也打破英國王室慣例，除了在娘家坐月子，更由媽媽卡蘿來幫她帶小孩，使密道頓與王室的關係更緊密。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國王儲查爾斯（Prince Charles）的朋友透露，他幾乎沒機會見到寶貝孫子喬治。但後來查爾斯一笑置之地說，媳婦本來就會跟娘家比較親。

無論如何，如今兩個女兒都完成了終身大事，卡蘿這位既時髦，精力又充沛的祖母更可以多花心思在兩個寶貝孫身上。

(中時電子報)