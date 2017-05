《全球星期人物》碧琶、凱特飛枝頭 全靠人生精算媽卡蘿

卡蘿‧密道頓雖然出身勞工家庭,但頭腦清晰,目標明確,扭轉了自己與孩子的人生,圖為卡蘿與夫婿2011年4月29日出席大女兒凱特王室婚禮的畫面。(圖/美聯社)

(左)碧琶與馬修斯5月20日完成婚禮後,緊緊牽著手,露出幸福的微笑。(右)卡蘿20日在兒子詹姆斯的陪同下,抵達英格蘭恩格費爾德(Englefield)的聖馬克教堂(St Marks Church),準備參加婚禮。(圖/美聯社)

6年前,凱特與英國威廉王子舉行世紀婚禮,除了新娘外,當時最受全球20億觀眾矚目的,便是身材窈窕,為姊姊挽頭紗的伴娘碧琶(Pippa Middleton)。而5月20日這位33歲的單身貴族也步入了禮堂,嫁給家世顯赫,以3.5克拉鑽戒向她求婚的41歲前賽車手兼避險基金經理人馬修斯(James Matthews)。

兩個女兒都嫁入豪門,而凱特未來更將貴為英國王后,這一切全拜身為母親的卡蘿‧密道頓(Carole Middleton)調教有方之賜。現年62歲的卡蘿勤奮、熱情,並活力十足。

這位英航前空姐因為工作,認識了航班調度員麥可‧法蘭西斯•密道頓(Michael Francis Middleton),兩人於1980年6月21日結婚。近37年來,卡蘿始終運用精明冷靜的頭腦,為35歲的凱特,小女兒碧琶,還有30歲的兒子詹姆斯(James)指點明路。

《君王》(Majesty)雜誌總編輯席沃朵(Ingrid Seward)說:「她鼓勵孩子,支持他們,並總是在他們身邊,為他們樹立了良好的工作倫理典範。」

據《Vogue》雜誌報導,當凱特5歲,碧芭3歲,她還懷著詹姆斯時,由於找不到物美價廉的派對禮品袋,乾脆自創「派對百貨」(Party Pieces)公司,而另一半麥可不久也辭了工作,和她一起打拼。他們以網購起家,30年來,「派對百貨」已發展為價值近5,000萬美元(近15億台幣)的企業。

卡蘿對兒女的教育花費毫不手軟,一家從約旦搬回英國後,凱特4歲就進了每學期學費高達4,000英鎊(近16萬台幣)的聖安德魯斯學校(St. Andrew's School),隨著家中經濟大幅好轉,加上老公繼承貴族祖母奧莉薇‧克麗絲蒂安娜‧密道頓(Olive Christiana Middleton)的信託基金後,更躋身富豪之列,繼而買下西伯克郡(West Berkshire)超過18英畝的巴克貝里莊園(Bucklebury Manor)。

而卡蘿除了目標明確,理財功力一流外,社交手腕更是高超。以往就算出身貴族,女兒嫁入王室後,娘家通常都落得邊緣化的命運,像是威廉王子母親戴安娜的史賓賽(Spencer)家族就是如此。但卡蘿平易近人,知所進退,加上威廉王子極力拉攏,經常邀密道頓一家參與王室的核心活動,而女王因為心疼威廉從小失去出車禍的母親,總是順他的意思,因此他們儼然已成員王室成員。

去年9月卡蘿一家不僅受邀到女王最私密,通常只讓近親密友造訪的巴爾莫勒爾(Balmoral)莊園,女王還充當司機,而卡蘿就坐在她身旁,兩人相談甚歡。

事實上,卡蘿的父親原本任職卡車公司,後來成為建商,而外曾祖父是煤礦工人,高祖父則是東倫敦的造磚匠。她雖然出身勞工家庭,但遺傳了母親不甘平凡,一心想要改變命運的特質。

而在她的調教下,兩個女兒也很清楚自己的目標。

據說凱特15歲就立志嫁入王室,中學同學海伊(Jessica Hay)透露,有時她會望著威廉王子說:「也許有一天我會成為他的妻子。」。

《凱特:未來的王后》(Kate: The Future Queen)一書指出,凱特原本申請了愛丁堡大學(The University of Edinburgh),並獲得入學許可,但當她得知,威廉王子從2001年秋季起,會在聖安德魯斯大學(University of St. Andrews)就讀時,便休學一年,重新申請了與王子同樣的大學與系所。不過,也有媒體傳出,是媽媽卡蘿鼓勵她這麼做的。

而碧琶所申請的大學,正是當時姐姐所放棄的愛丁堡大學。她和姐姐一樣,擇偶條件也很高,據好友透露,她的對象必須既富有又聰明,最好還是貴族出身。

碧琶的交際手腕盡得母親真傳,前後交往過多位男友,都是非富即貴。縱使她與對方分手,彼此仍保持良好的關係,隨時為復合埋下伏筆。據E! Online報導,碧琶的新婚夫婿馬修斯就是她的前男友之一。

此外,卡蘿深知,子女要躋身上流社會,除了智育外,還要全方位發展,她不僅力求孩子談吐衣著得體,還擅長各類運動。

不僅凱特游泳、曲棍球,網球與滑雪樣樣精通,妹妹碧琶更是運動能手,高中時便以運動員獎學金,進入姊姊的母校馬堡學院(Marlborough College)貴族寄宿學校。

而凱特與威廉愛情長跑8年,曾兩度分手,最後還是卡蘿2009年耶誕節前,趁威廉到家中拜訪時,扮演關鍵推手,兩人的戀情才開花結果。

如今凱特和威廉育有一對兒女,要是沒有意外,小王子喬治將成為未來的英國國王。而凱特也打破英國王室慣例,除了在娘家坐月子,更由媽媽卡蘿來幫她帶小孩,使密道頓與王室的關係更緊密。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導,英國王儲查爾斯(Prince Charles)的朋友透露,他幾乎沒機會見到寶貝孫子喬治。但後來查爾斯一笑置之地說,媳婦本來就會跟娘家比較親。

無論如何,如今兩個女兒都完成了終身大事,卡蘿這位既時髦,精力又充沛的祖母更可以多花心思在兩個寶貝孫身上。

