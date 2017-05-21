王妃妹碧琶超奢華婚禮出嫁 喬治、夏綠蒂萌當花童

碧琶和馬修在眾人祝福下相吻，喬治王子和夏綠蒂公主也在前面以萌呆表情擔任小花童。(圖/美聯社)

碧琶和夫婿馬修剛完成終身大事。(圖/美聯社)

喬治王子和夏綠蒂公主造型超可愛。(圖/美聯社)

英國凱特王妃的妹妹碧琶20日在倫敦結婚了，她披著高雅、絕美的白紗，在花了超過30萬英鎊的奢華婚禮上，嫁給了交往1年多的富豪馬修，碧琶雖然沒有姊姊的貴族頭銜，不過排場和受矚目2的程度完全不輸皇家，除了重金打造的場地之外，還有超「尊貴」的小花童，那就是碧琶的姪女夏綠蒂公主和侄子喬治王子，兄妹倆也以超萌的造型出現在婚禮上，吸引眾人目光。

據英國《每日郵報》報導，現年33歲的碧琶（Pippa Middleton）去年7月和交往1年多的男友馬修傳出訂婚好消息，終於在昨天於倫敦聖馬可教堂嫁給了41歲的對沖基金經理人馬修（James Matthews），約300位嘉賓一同見證了這場儀式，其中包括新娘姊姊和姊夫凱特王妃及威廉王子，哈利王子、碧翠絲公主、瑞士網球天王費德勒等。

球王費德勒和他的妻子也受邀餐價這場盛事。(圖/美聯社)

碧翠絲公制以及他的伴侶走進婚禮會場。（圖/美聯社）

哈利王子和哥哥威廉王子。(圖/美聯社)

這場婚禮一共耗資了30萬英鎊（約新台幣1,163萬元），重金打造了包括碧琶所穿的白紗，由英國設計師Giles Deacon為她量身打造的婚紗，高領設計高貴典雅，背後鏤空的樣式小露性感美背，要價1萬英鎊（約新台幣38萬元），而她的頭紗則是出自於傳奇設計師Stephen Jones之手，花費2,000英鎊（約新台幣7.7萬元）。

碧琶所披上的白紗是由英國設計師Giles Deacon為她量身打造的婚紗，高領設計高貴典雅。(圖/美聯社)

碧琶的頭紗則是出自於傳奇設計師Stephen Jones之手，花費2,000英鎊（約新台幣7.7萬元）。（圖/美聯社）

碧琶所穿的白紗背後鏤空的樣式小露性感美背。（圖/美聯社）

至於新郎馬修的西裝則是來自倫敦頂級裁縫師Savile Row的高級訂製系列，要價6,000英鎊（約新台幣23萬元），而碧琶的戴上的婚戒是知名品牌卡地亞（Cartier）價值1.55萬英鎊（約新台幣60萬元）的鑽戒。

雖然沒和姊姊凱特一樣在知名的西敏寺大教堂結婚，碧琶昨天所用的聖馬可教堂來歷也非頭小可，該教堂是建於12世紀具地標性的古蹟，而且一般人還沒辦法輕易使用，因為它是議員Rchard Benyon的私人財產，碧琶的媽媽靠著和他的私交，才得以象徵性的租金租到這個會場，至於儀式過後接待賓客的會場則就花了大把鈔票了，他們在碧琶父母家花園，重金搭建起了一座水晶宮，耗資10萬英鎊（約新台幣387萬元），一旁還配備了的豪華臨時廁所，也花了4,000英鎊（約新台幣15萬元）。

聖馬克教堂。（圖/美聯社）

會場的鮮花佈置則是請凱特王妃當年婚禮的花藝師Emma Sampson，將整個水晶宮佈置的華麗浪漫，耗資了1.6萬英鎊（約新台幣62萬元），會場的餐費、酒水和蛋糕，都是請到有皇家認證的專家來提供，花了將近9萬英鎊（約新台幣349萬元）。至於花童喬治王子和夏綠蒂公主所穿的衣服，也是由皇室婚禮設計師所設計，花費2,000英鎊。

凱特王妃身著Alexander McQueen粉色洋裝，正在教導夏綠蒂公主該怎麼當花童。（圖/美聯社）

夏綠蒂公主全程呆萌超可愛。（圖/美聯社）

喬治王子和夏綠蒂公主擔任史上「尊貴」的花童，也成為這場婚禮另類的關注的焦點，在經過凱特王妃細心的指導之後，兩人在紅毯上為姑姑灑下花瓣，喬治王子微微皺眉、呆笑的表情，也成為會場上的亮點。頭戴著花圈的夏綠蒂公主，則是一直拉在媽媽凱特王妃的手，還舔舔手中的花籃，又萌又呆的的樣子，融化了大家的心。

碧琶2011年當任姐婚禮的伴娘，備受外界注目。（圖/美聯社）

碧琶走路搖曳生姿，翹臀好身材一覽無遺，成為當時的另類焦點。（圖/美聯社）

其實之前在凱特王妃的婚禮上，也曾出現了一個意外焦點，更是成為她婚禮上最為人津津樂道的話題之一，那就是這次的新娘碧琶，當時她擔任凱特王妃的伴娘，在紅毯上幫姊姊調整裙擺，她穿上了和凱特王妃婚紗同樣是出自Alexander McQueen首席設計師 Sarah Burton之手的緊身伴娘禮服，背上設計了一排復古鈕扣，隨著她走起路來搖曳生姿，突顯出她的好曲線及翹臀，當時「碧琶臀」瞬間成為婚禮最熱的話題，讓碧琶這個王妃妹妹開始受到世人的矚目。

(中時電子報)