NBA》鄧肯現身有用？帕總：他只來騙飯吃

帕波維奇還能拿鄧肯開玩笑，看來他真的沒把0比2落後放在心上。(美聯社資料照)

為了激勵全隊士氣，馬刺退役球星「石佛」鄧肯接連出現在訓練場邊，不僅鼓勵年輕球員，更親自下場陪同訓練，沒想到馬刺總教練帕波維奇完全不領情，21日開玩笑表示，「他來一點用處都沒有，只是順道過來騙中飯吃！」

想也知道這是帕波維奇在「虧」自己昔日愛將，畢竟鄧肯跟他一起奮戰多年，在馬刺擁有一定的影響力，有了他來訓練場邊加持，絕對能替馬刺帶來幫助，只是到底能有多少助益，一切就等21日第3戰開打後就知道了。

帕波維奇不只開鄧肯玩笑，也對訓練期間，馬刺全隊表現出歡樂氣息大感困惑，讓他不禁反問美媒，「現在難道是我們2比0領先嗎？怎麼感覺這種氣氛很像是這樣。」起碼這種歡樂氛圍，代表面對0比2落後，馬刺仍不緊張。

鄧肯先前現身訓練場邊，也狠狠耍了媒體，展現他獨特的幽默風格，因為當時媒體要求鄧肯受訪，結果他走向媒體所在位置，正當媒體誤以為他打算開金口，沒料到他竟然說只是想去媒體身後的廁所，當場引發媒體哄堂大笑。

(中時電子報)