南投竹山女子尋短 墜溪重傷

南投竹山昨天深夜發生女子墜溪事故，消防隊以繩索垂降吊掛成功救援送醫。（沈揮勝翻攝）

消防隊搶救墜橋女子。（沈揮勝翻攝）

48歲李姓女子，20日在南投縣竹山鎮鯉魚路過溪橋尋短，並墜落12公尺深的溪底。南投縣消防局第三大隊竹山分隊晚間約10點半獲報，出動多人前往救援，順利將傷者送醫。該女子頸椎斷裂，有氣血胸現象，傷勢相當嚴重。

救援人員表示，到場時可以聽到李女從橋下深處發出微弱哀號，消防隊員利用繩索垂降搭配救助手實施固定，順利將她固定於長備板、置放籃式架內成功救援，上岸後立即將傷者送往秀傳醫院。

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(中時)