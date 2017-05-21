吳敦義當選國民黨主席 國台辦：盼堅持九二共識

吳敦義當選國民黨主席，大陸國台辦發言人安鋒山呼籲繼續堅持九二共識、堅定反對台獨，雙方保持溝通，加強加流對話。（資料照／藍孝威攝）

吳敦義當選中國國民黨主席，大陸國台辦發言人安鋒山21日上午9點發出新聞稿表示，習近平總書記5月20日致電吳敦義先生，祝賀他當選中國國民黨主席，吳敦義覆電表示感謝。

安鋒山表示，多年來，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，不斷增進互信，為開闢和推進兩岸關係和平發展發揮了重要作用，取得豐碩成果。

安鋒山呼籲，希望中國國民黨在新任黨主席領導下，繼續堅持九二共識、堅定反對台獨，雙方保持溝通，加強加流對話，把握兩岸關係和平發展正確方向，繼續增進兩岸同胞福祉和親情，共同為中華民族的偉大復興而奮鬥。

(中時)