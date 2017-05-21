兩岸人同根、茶同源，茶都安溪‧茶香四溢

中國茶都集團內婦女排排坐揀選茶葉，呈現特有的茶都風情！（陳世宗攝）

「人同根，茶同源」！安溪是台胞重要祖籍地，安溪籍台胞有278萬，占台灣人口的11.8%。大陸改革開放後，台商在安溪創辦茶企開發茶園。台灣茶業生產技術、加工機械以及包裝、市場行銷傳入安溪，安溪鐵觀音也行銷台灣。近年來，通過一系列的經貿合作與文化交流，安溪與台灣民眾走得更近、交流更為頻繁。

安溪地處閩南，位於泉州母親河晉江源頭，居山近海是中國烏龍茶之鄉、世界名茶鐵觀音的發源地，自古就是「海絲」路上的重要商品；早在宋元時期，安溪盛產的烏龍茶，就通過「海上絲綢之路」蜚聲中外。

福建安溪縣委員會常委宣傳部長陳劍賓說，安溪是福建一個特色比較鮮明的縣份，一是千年古縣、二是人口大縣、三是沿海山區縣、四是工藝之鄉、五是著名僑鄉、六是是宜居之城、七是名茶之鄉！安溪全縣茶園60萬畝佔中國1.55%；年產茶葉6.8萬噸，佔大陸全國3%，連續8年位居全國重點產茶縣第一位；去年安溪鐵觀音以1424.38億元的區域品牌價值蟬聯茶葉類全國首位。

安溪自古就是一種「中國符號」。宋元時期，隨著泉州港的興起，安溪茶就是作為一種重要商品走向世界，遍及今東南亞、西非、北非等58個國家地區；明清時期，安溪茶計80％由廈門運銷東南亞、歐洲等地。20世紀30年代，安溪人在東南亞開設的茶號達100餘家！

「一葉興，百業旺」！陳劍賓表示，在茶產業的帶動下，歷經30多年的不懈努力，安溪經濟社會跨越發展，實現由貧困脫帽到基本小康，再到全國百強的三大歷史跨越，自2010年以來，連年躋身全國綜合實力百強縣、全國最具投資潛力中小城市百強縣。

2017年「清新福建行」，前往中國茶都集團進行參訪，它是唯一被冠以「中國」字樣註冊的全國性茶葉批發市場，它的迅速壯大，為安溪茶商、茶農提供了廣闊舞台，為安溪茶葉走向世界提供了重要載體！目前安溪融入泉州市「21世紀海上絲綢之路先行區」戰略，致力打造「一帶一路」的茶香通道。

(中時)