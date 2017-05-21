里約奧運獎牌鏽蝕 逾百面須回收

2016年里約奧運獎牌，約有6%出現鏽蝕和黑點等問題。圖非有問題獎牌。（圖／翻攝里約奧運官方網站）

去年8月里約奧運共頒發2021枚獎牌，事隔9個月後，有的出現鏽蝕和黑點，估計約有120面需要回收。里約奧組委指出，大約6%的獎牌有問題，可能與溫度變化有關。

近幾屆奧運強調環保，這次出問題的多是銀牌和銅牌，里約奧運獎牌有3成用回收金屬打造。2020年東京奧運正在回收廢五金，加上帕運，預計需製作金、銀、銅牌共約5000面。

中華隊在里約奧運共拿下1金2銅，包括舉重許淑淨奪金、郭婞淳獲銅，射箭女子團體雷千瑩、林詩嘉、譚雅婷摘銅。

(中時電子報)