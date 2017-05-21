感情好！妹千萬大婚 凱特王妃相挺助陣
號稱斥資千萬打造的凱特王妃妹妹碧琶(Pippa Middleton)婚禮，在全球矚目的浪漫節日「520」當天舉行，在倫敦地標聖馬克教堂(St Mark's Church)，專為婚禮而搭建的水晶宮中，完成了這場女人的夢幻婚禮！
由於碧琶婚禮所在地聖馬克教堂是私人用地，當地居民被要求配戴身分牌以示區別，而且不得接受媒體採訪，顯見這場近乎皇室般的婚禮，安全保護也是做得非常有規格。透過婚禮的照片可以一窺碧琶姐姐凱特王妃在婚禮會場忙裡忙外的景象，照料兩位「萌萌噠」的花童喬治和夏綠蒂，還不時出現在新娘身邊，為最親愛的妹妹理一理婚紗裙擺，都看出凱特王妃對於妹妹碧琶婚禮的用心，將「姐妹情誼」在攝影鏡頭中一一展現，女人結婚最感傷的一面，除了道謝父母以外，大概就屬姐妹今後要各分兩家，不能再隨時想見面聊天就見面聊天，最令人依依不捨了。而凱特王妃一身樸素典雅的粉色洋裝，顯得高貴優雅，絲毫沒有搶走新娘妹妹的全白婚紗風采，專心在旁扮演好姐姐的形象，可見她對於碧琶的疼愛，以及對於妹妹婚禮的重視。
(中時電子報)
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