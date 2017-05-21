感情好！妹千萬大婚 凱特王妃相挺助陣

英國凱特王妃妹妹碧琶(Pippa Middleton)「520」當天，在倫敦聖馬克教堂舉行大婚，千萬打造的婚禮，堪稱媲美皇室貴族。(圖/美聯社)

新郎馬修(James Matthews)和新娘碧琶(Pippa Middleton)媲美皇室貴族的婚禮，在倫敦聖馬克教堂舉行，凱特王妃相伴在側。(圖/美聯社)

新娘碧琶(Pippa Middleton)和父親麥克( Michael Middleton)準備進入婚禮現場。(圖/美聯社)

凱特王妃(左後)忙著照顧女兒夏綠蒂公主，夏綠蒂笑得相當開心，堪稱稱職的婚禮花童。(圖/美聯社)

號稱斥資千萬打造的凱特王妃妹妹碧琶(Pippa Middleton)婚禮，在全球矚目的浪漫節日「520」當天舉行，在倫敦地標聖馬克教堂(St Mark's Church)，專為婚禮而搭建的水晶宮中，完成了這場女人的夢幻婚禮！

凱特王妃(右)悉心為新娘妹妹碧琶整理婚紗後擺。(圖/美聯社)

由於碧琶婚禮所在地聖馬克教堂是私人用地，當地居民被要求配戴身分牌以示區別，而且不得接受媒體採訪，顯見這場近乎皇室般的婚禮，安全保護也是做得非常有規格。透過婚禮的照片可以一窺碧琶姐姐凱特王妃在婚禮會場忙裡忙外的景象，照料兩位「萌萌噠」的花童喬治和夏綠蒂，還不時出現在新娘身邊，為最親愛的妹妹理一理婚紗裙擺，都看出凱特王妃對於妹妹碧琶婚禮的用心，將「姐妹情誼」在攝影鏡頭中一一展現，女人結婚最感傷的一面，除了道謝父母以外，大概就屬姐妹今後要各分兩家，不能再隨時想見面聊天就見面聊天，最令人依依不捨了。而凱特王妃一身樸素典雅的粉色洋裝，顯得高貴優雅，絲毫沒有搶走新娘妹妹的全白婚紗風采，專心在旁扮演好姐姐的形象，可見她對於碧琶的疼愛，以及對於妹妹婚禮的重視。

(中時電子報)

凱特王妃與女兒夏綠蒂在碧琶婚禮現場，夏綠蒂小公主手挽小花籃，頭戴花飾，模樣相當可愛。(圖/美聯社)

凱特王妃和婚禮花童們一起走進教堂。(圖/美聯社)

凱特王妃(右後)在新娘妹妹碧琶的婚禮上，忙進忙出，照顧花童又幫忙妹妹整理婚紗裙襬，專心扮演配角，是貼心的好姐姐。(圖/美聯社)