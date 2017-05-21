NBA》好強！柯瑞躍居季後賽隊史得分王
西區冠軍賽第3戰打完首節攻下6分的勇士明星後衛柯瑞，正式來到生涯另1里程碑，他在季後賽累積總分來到1777分，超越瑞克貝瑞的1776分，成為勇士季後賽隊史得分王，別忘了他才29歲，這項紀錄還會持續累積下去！
除了躍居勇士季後賽隊史得分王，柯瑞早已成為勇士季後賽助攻王(441次)，目前同時擁有季後賽隊史得分王與助攻王頭銜的球星共有4人，除了柯瑞，還有騎士「小皇帝」詹姆斯、小牛「德國坦克」諾維茲基與快艇保羅。
馬刺此役再損好手，替補中鋒大衛李首節不慎拉傷左大腿，只能坐輪椅離場，目前確定不會回到場上，這對原本就少了帕克、里歐納德兩大主力的馬刺來說，無疑是天大噩耗，接下來保羅蓋索、戴特蒙等馬刺長人必須賣命點了。
(中時電子報)
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