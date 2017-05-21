「緋紅女巫」猛料 坎城中門大開露碗公奶

伊莉莎白歐森大露碗公奶！（圖／達志影像）

好萊塢女星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）因在《復仇者聯盟》中演出「緋紅女巫」爆紅，當時她在片中的好身材就隱約可見，這回她帶著新片《Wind River》現身坎城，一身粉紅色中門大開禮服果然成為焦點，大露火辣碗公奶！

伊莉莎白歐森和「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）合作拍新片《Wind River》，兩人一同出席坎城首映會，擁有好身材的伊莉莎白歐森以一襲粉色亮片裝禮服登場，不過最吸睛的莫過於她中門大開的造型，雙峰幾乎遮不住，還被網友大讚「簡直是豐滿碗公奶！」輕鬆成為全場焦點。

(中時電子報)