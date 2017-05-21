不求外卡 「莎娃」溫網從會外賽打起

莎拉波娃溫網報名會外賽。(美聯社資料照)

法網紅土被拒於門外，俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova)仍展現她重返巔峰的決心，在伯明罕女網賽獲外卡後，表示溫布頓網賽將從會外賽打起，用自己的實力證明一切。

雖然「莎娃」法網無緣獲頒外卡，但伯明罕女網賽仍歡迎前球后，她隨後也公布自己草地賽季計畫，宣布自己溫網將會報名會外賽，「幾個月前我收到伯明罕外卡，這是我年輕時最印象深刻的賽事，感謝也很興奮能重返。」

莎拉波娃曾在2004年以17歲之齡捧起溫網女單冠軍打響名號，不過在經歷15個月禁賽後，排名僅居200名，無緣溫網會內賽，但得以報名溫網會外賽，她也決定從會外賽打起，必須連贏3場才能晉級到溫網會內賽，「我將報名溫網的會外賽，不會要求外卡。」

先前羅馬大師賽次輪因傷退賽，「莎娃」目前仍在養傷中，不過對於未來她持正面積極態度，「我的傷勢已經接受治療中，很快就會著手展開備戰。」

(中時電子報)