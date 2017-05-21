NBA》怕卡戴珊魔咒 詹皇禁止科勒來球場

為了保住當前騎士強勢，詹姆斯竟然要求科勒卡戴珊別來球場看球。(美聯社資料照)

就算自己與騎士狀況正值高峰，「小皇帝」詹姆斯仍會擔心「卡戴珊魔咒」嗎？根據美國八卦媒體《好萊塢生活》21日爆料，詹皇已經直接告誡崔斯坦湯普生，叫他別讓自己女友科勒卡戴珊到球場看球，乖乖待在家裡就好！

其實也不能苛責詹姆斯想太多，畢竟「卡戴珊魔咒」非同小可，除了金卡戴珊過往輝煌的葬送球員歷史，身為湖人前球星歐登前妻的科勒卡戴珊，也「害」過歐登差點吸毒過量喪命，上季甚至連前男友「大鬍子」哈登也連累了。

崔斯坦湯普生從去年8月開始跟科勒卡戴珊交往，兩人隨即陷入熱戀，最近甚至論及婚嫁，只是他的騎士隊友都不希望兩人在一起，詹姆斯更是其中最反對的人之一，如今假如他真的命令自己小老弟湯普生這麼做，也算合情合理。

只是向來作風大膽前衛的科勒卡戴珊，是否會乖乖聽話，目前還很難講，因為先前東區準決賽遭遇暴龍，科勒還跟崔斯坦湯普生弟弟坐在騎士主場場邊看球，如果詹皇都放話了，科勒還不理的話，看來詹皇不會給湯普生好臉色看的。

(中時電子報)