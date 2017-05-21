黑道搶喬豬哥亮賭債 傳加「酬金」還要還這麼多！
「秀場天王」豬哥亮癌逝，在忙亂與悲傷中以匆匆過了一周，昨家屬為他舉辦頭七法會，還見金蛾現身，讓兒女哭紅了雙眼，覺得是爸爸「顯靈」，而豬哥亮生前硬撐病體拚命賺錢，就是擔心6億賭債拖累子女，最可能受到牽連的就是謝金燕跟謝金晶，雖然靠著主持、拍電影、接代言以還了大半，但仍有可觀的債務要清償，傳有頻有江湖人士欲出面幫豬大哥喬債，但照慣例得收取「酬金」。
據《自由時報》報導，豬哥亮生前工作量滿檔，口袋賺飽飽，但仍不足以完全填上賭債的黑洞，有豬家人士透露，這幾天確實江湖上有幾派黑道跳出來，表示願幫忙喬債務，且幾乎是用「搶 」的地步，希望談出家屬跟債主都各讓一步的金額，雙方昔日舊帳一筆勾銷，然豬家人當然也得付出一筆「酬金」。
據悉，綜合豬哥亮這些年各方賺賠攢下的收入，其實債務已脫離「億」級，剩約5000千多萬，在有力人士的幫助下，可望砍去一半債務，「打五折」已是最幸運的狀況，另外家屬照情理得給付江湖行情「一成服務費」，推估最終債務約落在2750萬左右。
(中時電子報)
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