曹錦輝滿壘無失分 賽揚隊友被打爆

曹錦輝。(翻攝曹錦輝粉絲後援會臉書)

曹錦輝連兩天登板，今8局上中繼1局，被敲1安，投2保送，驚險未失分，自責分率再降到1.13。曹錦輝退場後，由前賽揚投手賈尼耶(Eric Gagne)關門，他只投0.1局，被敲4安，丟3分退場，還好球隊9局下再拿2分，以4比3逆轉勝。

曹錦輝連6場登板沒掉分，今年已摘1勝1救援。35歲的曹錦輝，本季效力美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊，累積出賽8場，都是投1局，共被敲7安打，失1分；8局送出4次三振，但投多達5個保送，控球還有待加強。

賈尼耶曾是道奇王牌終結者，2002到2004年寫下大聯盟無人能及的連84場救援成功，2003年沒有救援失敗，單季55次救援成功，自責分率僅1.20，贏得國聯投手賽揚獎。41歲的賈尼耶，今後援0.1局丟3分，自責分率暴增至12.27。

(中時電子報)