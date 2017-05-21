吳敦義勝選 專家預測：將造出「台灣國民黨」
國民黨主席選舉結果出爐，前副總統吳敦義拚出首輪過半，當選藍營新領袖，吳在記者會中承諾，將竭智盡忠、全力以赴，帶領國民黨於2020年重返執政。究竟吳的勝利，對國民黨意義是什麼？台灣師範大學政治所教授范世平預測，他未來會把中國國民黨「台灣化」，改造出另類「台灣國民黨」。
吳敦義以14萬4408票、52.25%得票率，狂勝其他候選人，摘下黨魁寶座，范世平向《BBC中文網》台灣特約記者表示，吳敦義無論在人脈、政通人和上，都比現任黨主席洪秀柱有優勢，勝選不令人意外，加上他從基層出身，日後定能有效協助國民黨上下「接地氣」。
兩岸政策上，范世平也認為吳敦義是最佳人選，雖陸方較傾向洪秀柱的「一中同表」，但台灣對該論述認同度不高，持續堅持恐將國民黨快速拖向敗亡，站在客觀角度，陸方反更欣喜吳敦義當選。范世平預測，吳未來會將「中國國民黨」從內部慢慢改造成「台灣國民黨」，延續李登輝時期的信念。
范世平說，吳敦義的當選，給了國民黨一線曙光，有望從頹勢到「保住氣勢」，「就像從加護病房推回普通病房一般」。不過，他也提及，講話曖昧不清、常顧左右而言他，是吳敦義一大缺點，加上過去本土系老臣多未出頭，後輩重用勢必往後延，上任後的「派系安撫」格外重要。
(中時電子報)
文章來源：BBC中文網
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。