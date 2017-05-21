吳敦義勝選 專家預測：將造出「台灣國民黨」

國民黨主席選舉落幕，新任黨主席確認由吳敦義（左3）當選，吳敦義晚間也在競選總部發表談話，感謝支持；現場支持者也紛紛送上祝賀。中央社記者謝佳璋攝 106年5月20日

國民黨主席選舉結果出爐，前副總統吳敦義拚出首輪過半，當選藍營新領袖，吳在記者會中承諾，將竭智盡忠、全力以赴，帶領國民黨於2020年重返執政。究竟吳的勝利，對國民黨意義是什麼？台灣師範大學政治所教授范世平預測，他未來會把中國國民黨「台灣化」，改造出另類「台灣國民黨」。

吳敦義以14萬4408票、52.25%得票率，狂勝其他候選人，摘下黨魁寶座，范世平向《BBC中文網》台灣特約記者表示，吳敦義無論在人脈、政通人和上，都比現任黨主席洪秀柱有優勢，勝選不令人意外，加上他從基層出身，日後定能有效協助國民黨上下「接地氣」。

兩岸政策上，范世平也認為吳敦義是最佳人選，雖陸方較傾向洪秀柱的「一中同表」，但台灣對該論述認同度不高，持續堅持恐將國民黨快速拖向敗亡，站在客觀角度，陸方反更欣喜吳敦義當選。范世平預測，吳未來會將「中國國民黨」從內部慢慢改造成「台灣國民黨」，延續李登輝時期的信念。

范世平說，吳敦義的當選，給了國民黨一線曙光，有望從頹勢到「保住氣勢」，「就像從加護病房推回普通病房一般」。不過，他也提及，講話曖昧不清、常顧左右而言他，是吳敦義一大缺點，加上過去本土系老臣多未出頭，後輩重用勢必往後延，上任後的「派系安撫」格外重要。

(中時電子報)