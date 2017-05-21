腰繫死鴨裝打獵 假水電工偷電線被逮

陳姓男子（左）企圖偽裝成水電工魚目混珠，竊取價值新台幣2400元的電纜線，被警方手到擒來。（陳世宗翻攝）

永福派出所員警接獲報案，一名疑似水電工的男子穿著反光背心站在塑膠籃上拉扯電線，員警抵達現場後，發現男子拿著噴燈及美工刀施工，警方通知電線所有人到場釐清，男子果然是冒充水電工，目的是要偷剪電線。

第六分局永福派出所警員吳維哲、徐孟群及見習生黃亨達，日前接獲報案，稱西屯區福泰東路有1名男子形跡可疑，警方到場見該名男子穿著反光背心站於高處，男子看到員警，立即從墊腳的塑膠籃上躍下，若無其事接受盤查，並告知受雇於此處施工。

警方認為男子言行有異，不動聲色請台電人員依電箱流水號通知變電箱主人到場釐清。男子聽聞警方通知電線所有人到場，不但心虛冒汗且供詞反覆，經被害人指認確為變電箱電纜竊嫌。

警方指出，陳姓男子(67年次)企圖偽裝成水電工魚目混珠，竊取價值新臺幣2400元的電纜線，被害人前來時，見竊嫌身穿反光背心、戴絕緣手套，差點誤以為是真的水電工，大罵竊嫌年紀輕輕不學好，光天化日下竟喬裝成水電工偷竊。全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

(中時)