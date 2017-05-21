張五岳：台應反思大陸為何有「武統」聲音
蔡英文執政已滿一年，然而這段期間兩岸關係似乎裹足不前，大陸甚至出現了鼓吹武力统一的聲音。對此，台灣著名的兩岸關係學者張武岳認為，我們應該反思為何這樣的聲音在對岸會有市場，更應該知道接下來要怎麼去做。
淡江大學大陸所前任所長張五岳近日接受陸媒「觀察者網」採訪，對蔡英文任期內的兩岸關係走向表示看法。他表示：「兩岸關係最大的問題，就是任一方想表達善意，都會讓對方產生疑慮；任一方想對內部交代，都會讓對方視為挑釁。因此，兩岸陷入了一個善意無法累積的互動困境。」
張五岳說：「兩岸領導人，一個堅持西方的民主人權，一個堅持中華民族的偉大復興。台灣和大陸到底應該怎麼互動，這是一個必須面對的重要問題！」
他接著說：「現在，第一要避免雙方各自民族主義高漲，第二要避免那些對和平發展無所助益的言論不斷被散發。所以如果有助於兩岸和平發展、有助於增進彼此了解、有助於縮短差距，我們就要多講多做；那些對和平、對發展無所助益的，我們就要少講、少做。」
張五岳強調：「台灣應該要反思大陸內部為何有支持武統的聲音？若兩岸想追求最終和平，除了領導人的彼此互信，更重要的是人民的互信、互諒、理解、關懷。」
(中時電子報)
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