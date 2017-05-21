國道飆車比高鐵還快 10輛超跑變造車牌送辦
台版玩命關頭！一群瘋狂飆車族號召飆速環島，10輛雙B改裝跑車、12人從桃園上路，車速最高飆到極速320公里，比高鐵還快！環島800多公里均速190公里，均改裝「翹牌器」，規避雷達測速，被國道七隊測速照相拍下，經過2個月追查，陸續通知到案，全部依公共危險罪、詐欺得利罪嫌函送法辦。
國道公路警察局第七隊大隊長劉全原表示，這10輛跑車賓士、BMW等雙B名車，今年3月間行經國道3號北上206公里處，相互超車競飆，檢視雷達測速照相桿違規相片，赫然發現多輛車嚴重超速，飆破時速240公里。
第七隊組長許世儒表示，這些跑車車牌均裝置俗稱「翹牌器」的旋轉架，遮蔽車牌號碼，經過2個多月來抽絲剝繭，發現這些飆車族利用網路聯絡，號召極速環島，9點從桃園出發，隔天中午12點已經小環島一圈。
警方5月陸續傳喚超跑駕駛，這些跑車在國道3號高速飆車，其中1名男子在車速高達320公里時看到被友人超車，還脫口而出：「靠，320還被超車！」警方不禁說：「這些人是以為自己在拍電影玩命關頭嗎？」
國道七隊大隊長劉全原指出，這次總共開了30張罰單，10張吊牌、20張超速，駕駛除涉及公共危險、詐欺、變造汽車牌照或安裝其他器具導致無法辨認牌號，依據道路交通管理處罰條例可處2400元以上4800元以下罰鍰；另，超速、危險駕駛，且在道路上競駛、競技者，依道路交通管理處罰條例處3萬元以上9萬元以下罰鍰，當場禁止駕駛並吊銷其駕照，還要吊扣該車牌照3個月。
(中時)
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