疑車速過快 年輕廚師自撞爆頭身亡

車輛幾乎全毀，現場遺留大片血跡。（柯宗緯翻攝）

警方到場釐清車禍案情。（柯宗緯翻攝）

高雄市今晨發生一起死亡車禍！5時30分許，29歲陳姓廚師騎乘機車行經三民區九如三路、中道街口，疑車速過快失控，車輛一路朝人行道方向偏移，最後撞上邊柱，人車倒地，頭部受到重擊失血過多，不幸殞命。

警方表示，陳男今晨返家途中，疑似車速過快自撞，陳男被甩飛，車頭幾乎全毀，安全帽脫落、鞋子、手錶等物品散落一地，他頭部遭到強力重擊，血流滿地、腦漿四溢，令人怵目驚心，晨運民眾經過見狀，趕緊報警處理，最後送高醫急救，仍回天乏術。

警方調閱路口監視器，循線追查案發當時，一輛計程車剛好行駛後方，傳訊吳姓司機到案釐清案情。司機表示，當時只聽聞聲音，沒多注意有沒有發生車禍，警方根據小黃的行車記錄器發現，陳男原本直行騎車，未料突然偏移才一頭撞上邊柱釀禍。

警方表示，由於死者的血幾乎流乾，無法抽血檢驗是否涉及酒駕，必須待檢察官相驗，同時將查訪陳男同事、親友調查案發前是否有喝酒，陳男的家人原在嘉義出遊，接獲噩耗連忙趕回高雄處理後事。

(中時)