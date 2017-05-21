LPGA》近冠情怯？龔怡萍Kingsmill退居T28
前兩輪並列第3的資深好手龔怡萍，Kingsmill錦標賽有希望終結長達9年冠軍荒，但(21日)第3輪卻失常交出0鳥5柏忌76桿(+5)，大幅下滑至與這輪打出71桿(+0)的徐薇淩，同以總桿210桿(-3)並列第28，無緣爭冠。
美國新生代高手湯普森，雖第3輪交出3天來最差成績69桿，仍以199桿(-14)保持3桿領先優勢，明決賽輪爭奪本季首冠，若順利攻頂成功，將是連續領先4天封后。
韓將田仁智揮出67桿，以202桿躍居第2，上1場歐秋雅邀請賽冠軍韓國新秀金世煐交出66桿，以204桿與2位韓裔選手李美林及「球后」高寶璟並列第3。
田仁智雖去年19場出賽只贏得「5大賽」愛維養錦標賽1場冠軍，但共11場獲得前10，年終榮膺年度最佳新人，明決賽輪將與湯普森同在領先組爭奪本季第1勝。
仍有希望爭冠的高寶璟，如果此戰成績優於世界第2韓將柳蕭然及世界第3泰國好手艾莉雅，就能「保后」成功，她目前世界排名僅領先柳0.23分，艾莉雅0.25分。
柳蕭然今交72桿，艾莉雅打70桿，2人同以209桿並列第15，落後高寶璟5桿，這場比賽成為新球后希望不大。
(中時電子報)
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