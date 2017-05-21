段宜康送蝦味先 秀下限惹反彈
中國國民黨主席選舉昨天投開票，候選人之一的吳敦義得票14萬4408票，得票率52.24％過半當選主席。對此，民進黨表示恭賀並祝福，但民進黨籍立委段宜康卻秀下限，在臉書po文說：家裡還有一包這種東西(蝦味先)。不知怎麼處理。可以送給今天得票最高的候選人嗎？
段宜康昨在臉書表示，要將家裡一包「蝦味先」送給吳敦義，並附張「蝦味先」包裝袋遮臉照。段宜康立委不吃「蝦味先」黑心食品，卻要改送他人行徑立即引發網友反彈。網友直言「委員這個想法就不對了，不知道怎麼處理的東西怎麼可以隨便就送給別人呢？」、或反酸民進黨「完全執政一年了，食安還是不斷出包，你還好意思說？有絲毫慚愧心嗎？」
網友批段宜康「肉麻當有趣」，並重提往事指「您的曲棍球都還沒兌現」、「加曲棍球一起吃吧！」段立委想「嘲弄」國民黨秀下限，結果反整到自己。
(中時電子報)
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