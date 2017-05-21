張馨予貼舊照懷念李晨？網友驚最後一張打臉范冰冰
范冰冰與李晨公開戀情後，兩人不時在網上放閃，近來范冰冰到坎城擔任評審，在鄰近國家工作的李晨，更特地飛到坎城和女友短聚4小時，相當甜蜜。不過就愛張馨予近來就被爆在網上曬出與李晨舊照「懷念過去」，但遭質疑真假。
張馨予昨被爆在網上貼出與李晨的舊照，不僅有李晨露臉的照片，還被指說她發照寫著懷念過去，其中一張還疑似是「男友視角」的床照，讓不少網友大呼「冰冰怎麼想？」
不過這組照片也遭質疑，由於張馨予的IG並沒有出現這類照片，微博也沒有相關圖文，但網上卻四處流竄，讓她的粉絲相當不滿，認為這只是過去的照片被起底，隨後遭加工指稱是她近日發文，成為羅生門。
(中時電子報)
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