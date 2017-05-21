日本南境之島 獨享千萬「鑽石夜景」

長崎港是早期日本通往亞洲的門戶，為日本帶來多元文化影響與改變。（圖/shutterstock）

與函館夜景、神戶摩耶山夜景並稱為日本3大夜景的稻佐山夜景，擁有眺望長崎市區最佳「鑽石夜景」視角。（圖/shutterstock）

國人赴日必吃的一蘭拉麵下月正式登台，九州是其發源地，吸引不少拉麵控朝聖福岡總店。日本南境之島的九州，溫帶島嶼孕育豐富自然資源、美食，擁有長崎港灣、湯布院溫泉、阿蘇火山等著名景點美景。而隨著夏季的腳步到來，在九州不僅可以欣賞壯觀的花火大會，住宿預算還能享受優惠價格，在飯店獨享稻佐山的「鑽石夜景」，不用人擠人。

九州是早期日本通往亞洲的門戶，開港逾400多年歷史的長崎港，為日本帶來多元文化影響與改變；如今，亦能身穿和服體驗漫步美麗港灣，而與函館夜景、神戶摩耶山夜景並稱為日本3大夜景的稻佐山夜景，是眺望長崎市區最佳「鑽石夜景」視角，飽覽港灣海天相襯與燈光閃爍的千萬風景。

夏日遊日本，絕不能錯過賞花火、逛祭典的樂趣。（圖/shutterstock）

maki☆LALA（@lala.twinkle）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 19 7:12下午 PDT 張貼

AKIYAMA Yosuke（@4suk）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 30 12:35上午 PDT 張貼

看過日本稻佐山的「鑽石夜景」的浪漫魅力，福岡的博多灣是俯瞰日本西大門福岡市的海岸城市景觀絕佳地點，除搭乘雙層觀光巴士暢遊，亦能登頂日本最高濱海塔的博多灣塔或乘坐水上巴士，觀賞都市景觀100選的海岸線美景。

當然，夏季遊日本絕不能錯過賞花火、逛祭典的樂趣。福岡海之中道藝術花火節已在上周末登場，日本長崎歐風主題樂園的豪斯登堡也即將在夏季舉辦多場西日本最盛大以及九州最熱鬧的花火節，點燃超過4萬發煙火；此外，號稱全球最狂的VR雲霄飛車也將在7月登場，以時速270公里飆速3,000公尺，為親子與情侶們寫下最九州的深刻夏日記憶。

(中時電子報)