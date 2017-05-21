德20歲小鮮肉 首闖大師賽決賽碰「喬帥」

小祖維瑞夫首闖大師賽決賽。(美聯社資料照)

德國20歲小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，20日羅馬賽以6比4、6比7、6比1拍落美國大炮伊斯納（John Isner）生涯首闖1000分大師賽決賽，也是自2007年後首位20歲以下打進大師賽等級決賽球員，將迎戰前球王「喬帥」喬柯維奇(Novak Djokovic)。

小祖維瑞夫加入俄羅斯好手沙芬(Marat Safin)、「澳洲野兔」休伊特（Lleyton Hewitt）、羅迪克（Andy Roddick）、納達爾(Rafael Nadal, )、捷克名將柏迪奇(Tomas Berdych)、法名將加斯奎特(Richard Gasquet)的行列，是1995年創千分大師賽以來，史上第8位20歲以下闖進決賽球員。

若小祖維瑞夫決賽擊敗「喬帥」封王，將是繼2006年納達爾擊敗費德勒後，最年輕的羅馬冠軍。伊斯納對這位超級新秀予以肯定，「如果他真能擊敗喬帥，那將是非常棒的故事。他極具天賦且絲毫不浪費老天的恩惠，擁有對勝利的渴望。」

小祖維瑞夫曾以為自己將與費德勒、納達爾、莫瑞和喬帥的時代錯過，一切對他而言比預期中還要快，「這是我生涯第一次大師賽決賽，感覺棒透了，尤其是在紅土賽場。」

世界排名17的小祖維瑞夫生涯首度與「喬帥」對決，「他絕對是史上最頂尖的球員之一，他從不留情，尤其是決賽他肯定已經找到節奏。」

(中時電子報)