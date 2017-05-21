德20歲小鮮肉 首闖大師賽決賽碰「喬帥」
德國20歲小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，20日羅馬賽以6比4、6比7、6比1拍落美國大炮伊斯納（John Isner）生涯首闖1000分大師賽決賽，也是自2007年後首位20歲以下打進大師賽等級決賽球員，將迎戰前球王「喬帥」喬柯維奇(Novak Djokovic)。
小祖維瑞夫加入俄羅斯好手沙芬(Marat Safin)、「澳洲野兔」休伊特（Lleyton Hewitt）、羅迪克（Andy Roddick）、納達爾(Rafael Nadal, )、捷克名將柏迪奇(Tomas Berdych)、法名將加斯奎特(Richard Gasquet)的行列，是1995年創千分大師賽以來，史上第8位20歲以下闖進決賽球員。
若小祖維瑞夫決賽擊敗「喬帥」封王，將是繼2006年納達爾擊敗費德勒後，最年輕的羅馬冠軍。伊斯納對這位超級新秀予以肯定，「如果他真能擊敗喬帥，那將是非常棒的故事。他極具天賦且絲毫不浪費老天的恩惠，擁有對勝利的渴望。」
小祖維瑞夫曾以為自己將與費德勒、納達爾、莫瑞和喬帥的時代錯過，一切對他而言比預期中還要快，「這是我生涯第一次大師賽決賽，感覺棒透了，尤其是在紅土賽場。」
世界排名17的小祖維瑞夫生涯首度與「喬帥」對決，「他絕對是史上最頂尖的球員之一，他從不留情，尤其是決賽他肯定已經找到節奏。」
(中時電子報)
關鍵字：小祖維瑞夫
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。