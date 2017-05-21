台中捷運新一代號誌系統班距最短90秒 迅速紓解人潮
台中捷運綠線電聯車由日本川崎重工業株式會社製造，採全自動無人駕駛系統；為提升營運效率與安全，更進一步採用最新一代「號誌通訊式列車控制」系統，不但能自動調節電聯車的速度變化，未來如遇大型活動時，更讓列車班距最短可達90秒，迅速紓解人潮。捷運綠線將成為全台第一個採用此系統的鋼軌鋼輪捷運系統。
台中捷運公司董事長蔡岡廷說，目前台灣的捷運號誌系統主要分為兩種型式，一種是以傳統「固定式閉塞區間」形式控制，另一種則是像台中捷運綠線及台北捷運文湖線，採用「移動式閉塞區間」形式控制。
「移動式閉塞區間」是指捷運列車透過號誌系統建立一個安全保護區間，在列車前方及後方建立安全距離，此安全距離會隨列車移動速度而自動調整，而號誌系統會再根據相鄰列車的安全保護區間，計算出列車間安全行駛距離，以確保列車運轉安全。
台中捷運所使用最新一代的「號誌通訊式列車控制」系統，由專屬網路骨幹架構組成，向各子系統發出及收集各設備訊號狀況，可自動調節電聯車的速度變化，讓最短車班間距可達90秒；效率及穩定性較傳統軌道電路系統更高，還可大幅減少車站及道旁設備的設置及維修成本。
蔡岡廷指出，其它使用傳統軌道電路設計、固定閉塞區間的捷運系統，受限於軌道區間只允許一輛列車進入，因此無法大幅縮短列車間距；台中捷運使用CBTC系統，屬移動式閉塞區間，設備以模組化軟體控制為主，可連續雙向傳輸大量資訊。
未來捷運沿線若舉辦大型活動時，北屯機廠的行控中心便可機動調整列車班距，在最短時間內快速疏散人潮。台中捷運綠線目前也是全台第一個同時採用CBTC且為鋼軌鋼輪的捷運系統，鋼軌鋼輪除較為普及、安全性較高外，也比使用膠輪的捷運系統，省下更多的維修成本。
(中時)
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