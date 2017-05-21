為分擔家計走險路，孝孫車手未賺到錢先被抓
馮惠宜／台中報導
台中市1名19歲賴姓車手因父親早逝，母親改嫁，因不忍一手扶養他的阿嬤年事已高，還要辛苦工作，為替阿嬤分擔家計，竟鋌而走險擔任車手，替詐騙集團提領8次、得手15萬元，沒想到不但沒分到酬勞， 2個星期後還被警方循線查獲，賴嫌到案後坦承擔任車手，警方訊後也將他依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。
烏日派出所轄內銀行ATM提款機於5月上旬多次遭詐欺車手提款，遭提領次數多達8次，贓款共計15萬元，警方立即成立專責小組，積極調閱監視器畫面，鎖定車手外型特徵，分析其行跡動向，縱然車手狡猾，數度變換裝扮，仍逃不過警方法眼，所內全體動員加強盤查，終於在本月19日14時許循線查獲19歲賴姓詐欺車手。
這名高中生車手供稱於臉書接獲訊息，詢問是否要當車手賺外快，將給予提領金額5％做為酬勞，他想可以增加收入，分擔家計，立即答應為詐騙集團『打工』，5月上旬即提領8次，得手15萬元，依約定可以分得酬勞7500元，但他將贓款交給上手後，上手說下次見面再給，沒想到上手從此微信就不接了，自此失連。
這名車手覺得自己被詐騙了，自認倒楣以為沒事了，更沒想到2個星期後還被警方循線查獲，真是歹路不可走！對此，警方將擴大偵辦，持續追查幕後黑手，也提醒民眾提防詐騙，勿見利心喜而誤入歧途，如同毫無前科的賴員，就此人生染上汙點。
(中時)
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