鄔惟喬「走」出台灣第一面亞洲競走金牌

推廣競走14年，台灣終於在第二屆亞洲青少年田徑錦標賽靠著鄔惟喬拿下女子5000公尺競走金牌，也是我國第一面亞洲賽是競走金牌。(中華田協提供)

就讀國立新竹高商一年級的鄔惟喬，21日在第二屆亞洲青少年田徑賽女子5000公尺競走項目以25分41秒36替中華隊拿到第三面金牌，同時這也是我國在亞洲賽事的第一面競走金牌，實屬難能可貴。

就讀國立新竹高商一年級的鄔惟喬，以25分41秒36摘下亞青少田徑賽女子5000公尺競走金牌。(中華田協提供)

台灣在競走領域起步比起鄰近國家來得慢，中華田協秘書長王景成表示，「我在民國92年進入協會後就積極推動競走，當時遭到不少人反對，但我始終堅持這條路必須要走下去，一一克服雜音，總算在這次亞青少比賽看到成果，倘若當初放棄，就沒有今日的這面金牌了。」

國小曾練過射箭，也參加過田徑跳高的鄔惟喬，五年級在教練的指示下改練競走，小小年紀的她這5年來始終要面對枯燥的自我挑戰訓練，總算皇天不負苦心人，去年在全中運拿下國中組競走金牌，今年又在全中運高中組摘金，此次生平第一次出國比賽即奪得金牌，寫下台灣田徑競走新史頁。

鄔惟喬賽後表示，「雖然平日訓練的時候很無聊，但教練指導我配速，然後再輔以意象訓練，不斷超越自我，能夠拿到金牌實在太開心了，也非常光榮，這一切都要感謝教練與家人的支持，希望接下來能更加投入訓練，以期能在更高等級的賽事奪得好成績。」

鄔惟喬的本次賽事執行教練陳志隆說，惟喬一開始緊跟在中國大陸選手的腳步，後來發覺對方的實力不強，1.2公里處的時候超越，然後逐漸拉開領先差距，雖然途中被裁判抓了一次警告，立即改變戰術與策略，加上惟喬掌握住節奏，贏得這歷史性金牌。」

(中時電子報)