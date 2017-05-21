吳敦義：參選縣市長人選已有想法 但不能講

國民黨黨主席選舉結果20日出爐，前副總統吳敦義以14萬4408票、52.24％得票率順利過半，21日一早拜會同黨角逐黨主席失利的韓國瑜。（鄧博仁攝）

國民黨黨主席選舉結果20日出爐，前副總統吳敦義以14萬4408票、52.24％得票率順利過半，21日一早拜會同黨角逐黨主席失利的韓國瑜。（鄧博仁攝）

前副總統吳敦義昨天當選國民黨下一屆黨主席，對於外界關切2018大選佈局。吳敦義表示，全國各縣市有哪些有潛力、有能力參選的人，都在他腦海裡有相當程度的熟悉，但他現在不能，也不應該、不必要去講誰要去選，黨有黨的規矩跟程序，一定要經過這個程序。

吳敦義指出，國民黨在2007、2008橫掃立院，把民進黨打到剩27席，把李登輝的台聯黨席次歸零，就是因為提名審慎，大公無私且考量周延，評估參選人的能力、經驗、品德、操守還有致勝的可能性，結果幾乎是狂勝。因此他認為現在不適合去談人選，要到適當時機才會推出適當人選。

對於外界傳言前總統府秘書長曾永權將接任國民黨秘書長，吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華則將接任主發會主委。吳敦義表示，「通通沒有這件事。」

吳敦義說，網路最近出現奇怪的2020不分區名單，結果名單內容都跟現在的中常委一樣，不知道出自網路上哪個名家之手，「那種是狂想曲。」

吳敦義今天拜訪同樣參選黨主席的前北農總經理韓國瑜與前立委潘維剛，吳表示，拜訪其他候選人的行程也陸續在安排，副主席郝龍斌與前首席副主席詹啟賢因行程緣故，必須禮拜一才能拜訪，至於主席洪秀柱的拜會，雙方仍在洽談時間。

媒體詢問是否上任後安排洪秀柱回黨中央服務，吳敦義表示，那是不可能的事情，當過主席的人之後只有兩種稱呼，一種是前主席，一種是榮譽主席，「你有看過當過總統的人又回總統府服務嗎？」

(中時)