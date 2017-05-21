屏科大志工團帶小學生認識不同文化
屏東科技大學國際學院國際志工團，首度與長榮百合國小合作，以國際分享座談與學生進行國際文化交流。來自不同國家的大學生和學生分享家鄉文化，讓小朋友了解不同國家的語言、文化，也有小朋友說未來想到海外當志工。
這次「國際文化交流日」由泰國、印尼、越南、史瓦濟蘭、柬埔寨、甘比亞、巴拿馬、布吉納法索及巴布亞紐幾內亞等國學生組成，宛如一場小型聯合國盛會。志工們穿上自己國家的特色服裝，設計活動帶小學生們一起認識各國文化。
志工們也希望營造出國際化環境，創造學生主動使用英語的機會，引導學生學習英語的興趣，提升外語表達能力；並透過各國文化介紹，讓小朋友了解各國差異性，提高對外國文化的接受度。
長榮百合國小是屏東縣理念學校，希望藉由和屏科大國際學生互動，跨族群落實多元文化教育。小朋友雖然語言不通，但仍能和志工以簡單英語加上比手畫腳溝通，也跟外國大哥大姊介紹自己部落的圖騰、文化。
(中時)
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