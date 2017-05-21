專訪》我是空服員 我在3萬英呎上默默觀察各國旅客！

空服員這份工作有其辛苦之處，但也絕對有非常吸引人的地方。此為示意圖，與本新聞無關。(達志影像/shutterstock提供)

工作永遠都是有苦有樂，不同的階段更會有不同的體驗和想法。在上一次的專訪《我是空服員 這份工作真的不是只在環遊世界！》中，透過空服員Elly的分享，讓人看到不管是在投入這份工作前所做的努力，或是正式上線後要面對的實際挑戰，都能了解不是一件簡單的事。

當然，空服員這份工作有其辛苦之處，但也絕對有非常吸引人的地方；若說上次的專訪是著重空服養成過程的苦，此篇則希望去談這份職業比較有趣的一面，這樣才能更完整地去呈現這份工作的樣貌。

因此，本次藉由比較軟性的提問，讓Elly來分享關於在這1年半的飛行經驗中，所發生過一些印象深刻或有趣的事，帶各位一起感受她的飛行生活。

1、請你分享發生在飛行中讓你印象最深刻的事情？

一名要到澳洲打工度假的台灣乘客所寫的鼓勵信，讓人相當感動。(圖/受訪者提供)

印象最深刻的是某趟飛台灣到澳洲布里斯本的航班，當時是我首次長班，加上才剛轉機型沒多久，對於機上事務有些不熟悉，因此被學姊「電」到不行，整個工作過程相當不順遂，內心非常低落。

不過，就在乘客下機時，一名台灣的男乘客突然向我遞上一張明信片後微笑離開，而我直到有空檔才閱讀上面寫的內容。原來對方要到澳洲打工度假，此為他的「gap year」首航，在信裡其寫了很多鼓勵的話，表示完全能想像我們考上空服員那刻的心情，就如同他現在即將要展開自己的另一階段，大家都是很努力地把夢想實現。同時，他也感謝我的服務，暖心地說道，辛苦了加油！

看完當下真的是難以言喻的感動，尤其在剛經歷過一段混亂的工作狀態，心情降到谷底的時候，這樣一點點的鼓勵，真的會讓整個人豁然開朗起來；這封信我到現在都還好好保存著，隨時提醒著自己「莫忘初心」。

2、你最喜歡／不喜歡飛哪一個航班？

首爾班深受空服員喜歡，可享許多美食。(圖/空服員提供)

最喜歡的為韓國首爾班，這個航班可說備受公司空服員鍾愛，因為很多人都很熱愛到韓國旅遊，而這航班又可在當地停留1天的時間，加上班表通常很難得會被排到飛韓國，若有的話大家都會把握機會好好遊玩一下。

至於最不喜歡飛哪一個航班，應該這樣說，我對長班又愛又恨，恨的是許多長班一飛可能就是14甚至16個小時，面對那麼長時間的飛行確實相當疲倦；不過也是如此，才可到達一些平常未曾去過的國家，讓人生有不同體驗。

3、請問空服員在機上空檔的時候都在做什麼？

通常飛短班不會有空檔，因為幾乎所有的工作程序都是一個接著一個，非常緊迫，頂多就是快速地吃完一餐，然後就要準備下機的工作；有比較多空檔的情況，就只會出現在飛長班。

長班的節奏和短班完全不同，因為飛時長的關係，除了空服員輪休時段外，大部分都在做巡艙（patrol），觀察乘客有無任何需要協助的地方，或是拿飲料、餅乾給乘客，把他們餵飽，不然就是打掃廁所。基本上，沒事的時候就是沒事，但隨時與乘客有關的事情發生時，就要馬上處理。

4、機上一定常遇到來自不同國家的乘客，請分享你所觀察到各國乘客的特點？

在飛大陸航班時，常會遇到許多大媽、大叔，他們特點就是嗓門特別大聲，且個性直率，常會問些讓人不知該如何回答的問題。像是曾經有大媽在即將降落時問道，「姑娘，我們是到哪了阿？」我心裡疑問，不就是你要前往的目的地嗎？不過老實說，他們真的也蠻可愛的，有時他們聲音太大，我要用更大的聲音去壓過他們，其也不會生氣，下機時還會熱情說謝謝。

相較之下台灣乘客就比較難應付些，很多台灣人就是「有什麼我就一定要」，絕對不會放棄任何可以獲得的機會，面對這些人要更謹慎些，否則一不小心就可能被寫投訴信。

日本乘客的話，則是非常客氣，常把謝謝、沒關係掛在嘴邊，且總是帶著笑容。另外，日本人非常愛喝麒麟啤酒，每次飛日本線，機上總是一箱箱的麒麟在送，可見需求有多大。

英國乘客同樣也非常愛喝酒，他們最常點的是琴通寧（GIN TONIC），但常發生有人喝醉，或是跑來廚房喝酒聊天的情況，令人頭疼。

再來，來台灣的印尼或是菲律賓乘客，在飛機上非常安靜，不太會向空服員要什麼；不過他們非常喜歡喝水，走飲料車的時候，他們要的都是水。

5、你到外站都會帶什麼東西，有什麼是必備的？

空服員飛長班時都會帶很多零食、餅乾等小物，甚至還會帶小型的悶燒鍋來煮泡麵。(圖/受訪者提供)

充電器和行動電源非常重要！有時到外站沒出去，就會在飯店裡面滑手機或看劇打發時間，這時如果沒電會很痛苦。

其次，面膜與保養品也很重要，因為在飛機上真的很乾，臉部甚至會有脫皮的情況發生，回飯店時就需要好好保濕一下。

另外，很多空服員包括我自己，飛長班時都會帶很多零食、餅乾等，因為有些地區的食物吃得不是那麼習慣，需要這些小物來充飢，我甚至還會帶小型的悶燒鍋來煮泡麵。

6、為什麼常看到空服員會帶2個行李箱，裡面分別裝什麼？

如果看到空服員帶2個行李箱的時候，就代表著要飛過夜班，俗稱「大黑」和「小黑」。(圖/受訪者提供)

如果看到空服員帶2個行李箱的時候，就代表著要飛過夜班，我們以「大黑」和「小黑」稱之。

小黑是基本款，裡面一定會有安全與服務相關這2本手冊，依民航局規定，如果沒有這2本手冊，是不能執行飛行任務的，可說非常重要。此外，小黑裡面還會放我們的矮跟鞋，因為在飛機上不可能穿高跟鞋工作，要到下機的時候才會換成高跟鞋。再來，就是放圍裙與手套，送餐與熱餐時會用到。

至於大黑的話，主要是放衣服與私人用品，不管是兩天班或是長班，只要有過夜就必須要帶。

(中時電子報)