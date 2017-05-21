又傳空服員請假 遠航取消金門往返兩航班

遠東航空公司又傳出空服員多人請假，造成上午往返金門兩班次取消。(圖/東網)

遠東航空公司又傳出空服員多人請假，造成上午8點半飛往金門的FE065班次取消，連帶的上午10:10從金門飛回松山的FE066也跟著取消。遠航表示，已安排受影響的旅客改搭別的公司飛機，飛金門有86位旅客，回程則有51位，都沒有增加其他費用。

遠航上午有9名空服員請假，加上原來被資遣的17名空服員尚未回到工作崗位，造成人力吃緊，因此取消飛金門班機。而松山飛澎湖馬公的FE025航班，也受到影響而延誤中。

(中時)