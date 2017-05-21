NBA》杜蘭特第3節狂掃19分 勇士拔刺聽牌

勇士21日換杜蘭特開火，個人第3節就獨拿19分，幫助勇士穩住領先局面。(美聯社資料照)

少了里歐納德，馬刺想贏仍難！勇士21日無視客場壓力，靠著杜蘭特攻下全場最高33分，其中第3節獨拿19分，幫助勇士最後以120比108轟垮馬刺，除拿3勝0敗搶先宣告聽牌，也是今年季後賽11連勝，馬刺真的危險了！

原本馬刺開賽還靠吉諾比利與強納生西蒙斯聯手，打完首節還以4分領先，不過勇士也靠柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生等人扭轉局面，甚至來到第3節，杜蘭特徹底爆發，單節獨拿19分，包含1次「四分打」，幫助勇士擴大領先到18分。

身為地主的馬刺，當然不想就此放棄，末節努力把差距縮小到個位數，但勇士換成克拉克、威斯特兩名替補發威，重新幫助勇士回到18分的大幅領先，勇士直到最後2分48秒，才把所有主力換下休息，畢竟他們早已勝券在握。

杜蘭特無疑是勇士21日客場贏球聽牌的最大功臣，他全場投19中11、罰10進8，除拿全場最高得分，也拿10籃板、4助攻、2抄截、1火鍋，美中不足的是，他也有全場最多的7失誤，證明他的傳球確實不太理想。

除了杜蘭特，柯瑞也替勇士貢獻21分、3助攻、5籃板與6抄截，儘管他在第2節就提前3犯，卻沒受太多影響，克雷湯普生17分、6助攻，頂替「馬刺公敵」帕楚利亞先發的麥基16分，卓雷蒙格林10分、7助攻與7籃板。

馬刺總教練帕波維奇毅然選擇不讓里歐納德上場，付出第3戰落敗代價也屬當然，吉諾比利是馬刺21日表現最佳球員，他拿21分，艾卓吉18分，西蒙斯14分、5助攻，蓋索12分、10籃板，莫瑞10分。

(中時電子報)