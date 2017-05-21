首度台上淚崩喊「爸爸」 謝金燕紐約開唱讓人好想哭

謝金燕聽從豬哥亮遺願，飛抵紐約開唱，抒情歌橋段數度哽咽終至淚崩。(中時資料照片)

豬哥亮本月15日癌逝，讓人無限悲痛，然慶幸的是，在人生的最後一段時光，他與女兒謝金燕在病榻前和解，重拾父女情，昨天是豬哥亮的頭七法會，而謝金燕有任務在身，她遵照爸爸的遺願，飛往美國紐約演出，周六晚間9點(台北時間周日早上9點)在皇后大學登台，為紐約花蓮慈惠堂慶典義演，謝金燕演出前，全場在主辦單位的安排下默哀一分鐘，悼念豬哥亮。

據《蘋果日報》報導，謝金燕為了豬哥亮的遺願，忍著錯過爸爸頭七的悲傷，強打精神在紐約登台，開場的電音組曲還算扛得住，以《練舞功》、《嗶嗶嗶》、《眉飛色舞》等歌曲帶領現場約2000多名觀眾high起來，而之後才是情緒考驗的開始。

唱完high歌後，電視牆秀出謝金燕當年嚴重車禍的往事，氣氛轉為抒情，謝金燕接著換上帥氣西裝，演唱陳昇的《把悲傷留給自己》，唱到「我想我可以忍住悲傷，假裝生命中沒有你」，一度哽咽，接著又唱鳳飛飛的《追夢人》及張國榮的《追》以及《愛的代價》，接著唱到引領她拿下金曲獎台語歌后的《月彎彎》，她唱完之後說：「《月彎彎》這首歌是我爸爸最喜歡的，但我唱完再說，我怕(開頭)講了就唱不出來，唱給你們聽，也唱給我爸爸聽，今天一定要把歌好好唱完」，父女心結糾葛10多年，謝金燕首度在台上喊了「爸爸」。

由於謝金燕去年才在演唱會上自掀家醜，她和豬哥亮兩人當時心結深，兩人冷戰後她也沒在台上公開喊豬哥亮爸爸，這回再說卻已是天人永隔，而謝金燕在唱到鳳飛飛的歌《想要和你飛》時更是淚崩，一度無法演唱，工作人員則趕緊遞上衛生紙幫忙安慰，才讓謝金燕稍稍平復。

謝金燕忍不住二度淚崩，讓觀眾看了好心疼，她問台下：「有沒有話要跟我說」，大家齊聲鼓勵她「加油」，讓謝金燕感動回：「會會會，我會加油」，沒想到演唱《小幸運》時，她忍不住哭到唱不下去，請台下觀眾一起幫忙唱，之後整理了情緒演唱鳳飛飛金曲《愛的禮物》，才下台短暫休息換裝，再次上台則露出大長腿，重現招牌的「魔術變裝秀」，帶來代表作《姐姐〉，辣翻眾人眼睛，整整90分鐘有笑有淚，而謝金燕經紀人球球不忍她被詢問關於錯過頭七的心情，代答道：「愛不分何時何地，全體演出人員用盡力的表演來遙念豬爸爸」，謝金燕結束紐約行後，預計5月23日清晨返台。

(中時電子報)