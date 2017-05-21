MLB》田中將大二連爆 洋基教頭：看不出有傷

田中將大(右)21日對光芒僅完成3局投球，連兩場遭KO。(美聯社)

洋基「神之子」田中將大21日戰光芒再度爆炸，連兩戰投不滿5局，更讓人質疑他的健康狀況，雖然總教練吉拉迪(Joe Giradi)和投手教練羅斯柴爾德(Larry Rothschild)都認為，田中此役的投球沒看出他有異狀，整體狀況也比上一場好，會被打爆，問題點是他速球控球不佳所致。

田中此役對戰光芒，被打9安、挨3轟、失6分，繼前役對太空人僅撐1.2局失8分遭KO後，再度投不滿5局就退場，總計5月4場先發，投18局責失21分，自責分率高達10.50，且上月5戰僅挨2轟的他，單這個月就已經挨了10轟之多。

羅斯柴爾德認為，田中指叉球跟滑球狀況不差，但速球控球不盡理想造成傷害，「今天首局指叉球真的很棒，但隨後球威下滑，一連串狀況就來了，滑球整體看起來很棒，速球位置卻不好，而造成傷害，我想我們得回歸基本面去找問題，試著把事情簡單化。」

田中與前役相比，這場比賽速球跟沉球都能達94英里(約151公里)，吉總認為他的球比上一場好，只是還有些問題得修正。至於外界質疑田中「瞞傷」，吉總與羅斯柴爾德都不認為有狀況，羅斯柴爾德說，「從他手臂的動作，以及與幾天的調整看下來，沒有現象看出他身體有狀況。」

「還是要保持信心！」田中再度爆炸，還挨了3發全壘打，他自責說一切是自己的責任，儘管不喜歡，也只能接受結果，努力再做得更好，不會因為投不好，而失去信心，「走上投手丘時，就得充滿自信，如果沒信心，事情很難做好，我不認為連兩爆是沒信心，只是自己沒完成任務，必須得投得更好。」

(中時電子報)