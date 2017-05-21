醫界號召上街排字 挺台灣進WHO

醫界人士召開國際記者會為台灣參加WHO、WHA發聲。(黃世麒攝)

10多位公衛、醫療人士和年輕學子21日共同召開國際記者會，向國內外媒體發出台灣應該加入世界衛生組織(WHO)、參與世界衛生大會(WHA)的聲音，抗議中國大陸打壓，呼籲國際社會支持台灣成為WHO的成員。

(中時)