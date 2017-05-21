與德小將爭冠 喬帥：不讓冠軍落入他手中
最近一次闖進決賽已經是1月的杜拜網賽，前塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，20日花不到1小時6比1、6比0輕鬆拍落奧地利好手提姆(Dominic Thiem)，相隔4個月再度挺進決賽，力爭本季第2冠。
自1月杜拜網賽封王後，「喬帥」陷入低潮，澳網提前第2輪淘汰打包，隨後3場賽事都未能挺進最終4強，5月初宣布解散教練團，馬德里網賽則在準決賽不敵「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)吞下近3年對戰首敗。
回到4度封王的羅馬紅土，前球王總算找回步調，也替下周即將開打的法網打了強心針，生涯第8度闖進羅馬賽決賽，「喬帥」對於自己4強表現非常滿意，「這是我今年最佳的一場比賽，享受場上的每分每秒，這也是我努力已久等待的結果。」
喬柯維奇認為，他一點點找回開心打球的感覺，「近2個月我漸漸找到平衡點，而此勝也證明我正走在正確的道路上。」「喬帥」賽會第5冠對手，將是德國20歲小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，「我也曾經是他的角色，他也才20歲還有大好生涯等著他。但我會盡全力，不讓冠軍落入他手中。」
(中時電子報)
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