人類學先鋒李亦園院士 獲原民會最高榮譽獎章

為表揚已故中研院士李亦園為台灣原住民族歷史留下諸多寶貴資產，原民會今追頒象徵最高榮譽的原住民族專業獎章，由原民會主委夷將・拔路兒親赴告別式會場頒發獎狀與勳章。

原民會指出，李亦園早年在中研院工作，主持原住民族文化調查工作，針對式微的原住民族文化進行田野調查，包括阿美族、泰雅族、排灣族、邵族、雅美族、平埔族等各族群，對其家族部落、宗教信仰、經濟生活，進行詳細紀錄與分析。

1982年間，李亦園接受政府委託，應用人類學田野研究方式，評估當時原住民族政策，對後來原住民族政策取向產生莫大影響，同時亦參與台灣原住民族文化園區整體規劃與興建，促使原住民族人對自我身分肯定，刺激並深化族群意識。

原民會表示，李亦園從事台灣原住民族文化研究，為國內最富盛名的人類學前輩與原住民族研究專家，1952年迄今未曾中斷原住民族研究興趣，前期著重於民族誌論著，包括對器物與衣飾標本等有形文化整理、對各族社會組織、宗教信仰等無形文化詳實紀錄與完整分析；後期則以原住民族社會文化變遷、適應問題為主，就研究與實際問題觀點上，進一步探討。

李亦園於4月18日辭逝，享年87歲，為肯定其一生對台灣原住民族歷史、文化研究上的卓越貢獻，原民會今天特別追頒「一等原住民族專業獎章」，以最高榮譽表揚其傑出貢獻。

(中時)