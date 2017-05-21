5月21日中視午間新聞速速報

華航空姐藏毒被逮 全案疑點重重 │中視午間新聞搶先看 20170521

《致吳敦義賀電 習近平提九二共識》

國民黨主席選舉20日順利完成，前副總統吳敦義以52.24%得票率當選新任國民黨主席，國民黨中央於晚間收到中共中央總書記習近平發來賀電，習近平提到，盼兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持「九二共識」，堅定反對「台獨」。

《謝金燕紐約"練舞功" 告慰豬哥亮》

謝金燕遵從父親豬哥亮遺願，如期前往紐約，為當地花蓮慈惠堂義演，謝金燕除了演唱，兩首她招牌的曲目，"練舞功"和"嗶嗶嗶"之外，還帶來，五月天"傷心的人不聽慢歌"，陳昇 "把悲傷留給自己"，以及張艾嘉"愛的代價" 這三首歌，來述說她喪父之後的心情。

《華航空姐藏毒被逮 全案疑點重重》

華航一名空姐，昨天從荷蘭阿姆斯特丹返台，行李竟然被搜出大麻、K他命等毒品，空姐先辯稱，這些毒品都是自用，但後來改口說是遭人陷害，檢調昨天依毒品罪嫌送辦後，卻無保飭回，究竟是什麼原因。

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(中時電子報)