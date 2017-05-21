不滿違停被盤查 男子動手襲警

警方在楊嫌身上發現皮帶刀1支，車上查獲空氣防爆槍2把、防爆子彈13顆、蛇刀1、獵刀1把。（葉書宏翻攝）

35歲楊姓男子在20日下午9時許，將自小客車違停在新北市板橋區龍泉街的聯合醫院板橋院區旁。，警方巡邏發現，要求他熄火下車受檢，楊嫌態度火爆不願意配合盤查，竟出手攻擊勒住警員陳俊霖脖子，並徒手攻擊另一名警員郭建榮，造成2人左頸部、左手臂、右手指受傷，楊嫌當場被壓制逮捕。

警方在楊嫌身上發現皮帶刀1支，車上查獲空氣防爆槍2把、防爆子彈13顆、蛇刀1、獵刀1把；據悉，楊嫌有槍砲、毒品、殺人未遂等前科，警方指出，蛇刀是公告查禁刀械，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務、傷害等罪移送法辦。

(中時)