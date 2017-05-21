茶湯會被控歧視身障者 勞動局已介入瞭解

茶湯會日前遭控訴歧視身心障礙員工，台北市勞動局15日透過facebook訊息向當事人表達關心，並提供申訴方式，告知可隨時與勞動局人員聯繫；由於遲未獲得回應，將由勞動力重建運用處關懷訪視當事人，了解需求。

勞動局表示，16日已主動聯繫茶湯會了解案情，並持續調查。依《就業服務法》規定，就業歧視認定採委員會審理程序，勞動局日前已錄案，依職權進行調查中，也會把調查結果提送就業歧視評議委員會評議，以防止相關涉及歧視案件的再次發生。

勞動局指出，相關職場平權訊息歡迎至勞動局網站查詢，就業歧視相關問題也可電洽市民熱線1999轉分機7023，洽詢勞動局就業安全科；申訴就業歧視，下載勞動局就業歧視申訴書，可至台北市民e點通下載表格填寫。

(中時)