林濁水：蔡英文是謎樣總統？

蔡英文談執政周年感想。（取自蔡英文臉書）

蔡英文政府上台一週年，民調支持度直直落，曾是她矢言站在一起的「進步力量」也分道揚鑣。前立委林濁水在臉書感嘆：蔡英文是謎樣的總統嗎？

林濁水指出，蔡政府週年民調中，有一家的調查很特別，問的是民眾對蔡總統領導風格的看法：認為總統獨斷獨行有28.4%，溫和理性的26.9%，優柔寡斷的25.1%。三個完全矛盾的風格竟等量齊觀，太奇怪了，意味的是沒有人真正認識她-- 包括風格和中心價值。

林濁水表示，蔡英文總統經常要求官員凡事要向民眾講清楚說明白，但恐怕蔡英文是先要讓官員和民眾了解她的風格和中心價值，否則政府的政策經常讓民眾不了解是難以避免，執政團隊將陷入進退失據的困境。

(中時電子報)