文創商品被控抄襲 故宮：已下架

珠寶設計師王培浩(中)指控故宮文創商品涉嫌抄襲他的作品。(黃世麒攝)

珠寶設計師王培浩出示他的作品「梔子花別針」(左)與故宮文創商品「牡丹別針」(右)。(黃世麒攝)

故宮文創商品「牡丹別針」(左)與「梔子花別針」(右)神似，且前者的花形遭控並不像牡丹。(黃世麒攝)

立委陳學聖21日陪同珠寶設計師王培浩召開記者會，指控故宮在民國104年10月間，配合「神筆丹青-郎世寧來華三百年特展」，推出一只宣稱創意來自故宮藏品「清朝郎世寧仙萼長春冊牡丹」別針，但該牡丹花別針花形不但不像牡丹，還與設計師王培浩於民國92、93年間的作品梔子花別針神似，抨擊故宮藐視智慧財產權。

故宮表示，在接獲牡丹別針疑似侵害專利的檢舉後，就立即將該產品全數下架。對於王培浩指故宮拒絕道歉一事，故宮澄清這該由廠商與王設計師雙方依法認定處理。

(中時)