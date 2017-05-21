義美悠遊卡上市 便利兼享多重優惠
搶搭會員經濟熱潮，悠遊卡公司與義美聯手發行「義美食尚會員卡」，結合悠遊卡的便利，還可享受義美會員的多重優惠回饋，是義美食品愛好者的好消息，70萬義美會員可以升級享受更多便利與優惠，也歡迎更多義美愛好者來加入！
悠遊卡公司指出，即日起至5月26日申購新卡或舊卡購換新卡，將可獲得首次辦卡禮或換卡禮，活動期間於新卡儲值，更可享額外的加值禮。
因應會員經濟的風潮，悠遊卡公司與各通路聯手發行會員悠遊卡益發重要，而義美在多次食安風暴中均能提供消費者安心的食品，在消費者心目中是良心企業的典範。悠遊卡公司與義美進一步深化合作，讓既有70萬會員與悠遊卡結合後，會員持卡人可以享受更多的便利與優惠。
義美新卡優惠活動即日起至26日，活動期間提供首次辦卡禮，新會員可獲得一盒價值125元的亞麻仁杏仁酥糖或價值120元亞麻仁大燕麥片；第一代義美食尚卡的會員，只要舊卡購換新卡，就可再加贈一包價值20元的烘黑豆或烘黃豆。
另外，為鼓勵會員在門市內消費，再加碼提供加值禮，只要單筆儲值滿500元，就可得到一盒價值48元經典巧克力酥片；單筆儲值滿1000元，加贈一盒價值100元牛奶巧克力可麗餅或黑巧克力可麗餅。
為回饋義美的忠實粉絲，只要持義美食尚悠遊卡於義美各通路消費，除了可享有非特價的義美自製品95折優惠外、單筆消費100元可累積紅利1點，紅利2點折抵消費金額1元，此外，自開卡日起3個月內，再享紅利點數2倍送，未來將持續不定期推出新會員活動以感謝粉絲們的熱情支持。
(中時)
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