搶攻端午商機 高雄飯店推名粽 一顆450元

高雄翰品酒店推5款粽子，今年改為小包裝，份量嘟嘟好。（柯宗緯攝）

蓮潭國際會館推「禮輕情意粽」端午禮盒。（柯宗緯攝）

漢來「龍王粽」一顆要價450元。（柯宗緯翻攝）

寒軒「肇城裹蒸粽」，每粒390元。（柯宗緯翻攝）

高雄國賓飯店五款端陽粽子。（柯宗緯翻攝）

君鴻酒店推出飄香古早粽。（柯宗緯翻攝）

端午節將至，粽葉飄香，但今年肉粽食材平均漲幅1成，連荷葉、粽繩也漲價，其中以花生漲最多。高雄各家飯店也紛紛推出名粽搶攻商機，業者多主打澎湃海鮮風或養生路線，而有業者更推出「龍王粽」一顆要價450元，挑戰市場接受度。

漢來大飯店推出「頂級龍王粽」，重達16兩，夠2個人吃一餐；選用10種頂級海陸食材，大手筆放進極品鮮鮑魚。限量500組，單顆要價450元。另推「八寶狀元粽」創意養生「麵包粽」。

高雄寒軒大飯店祭出3大熱門粽品肇城裹蒸粽、養生五榖粽、紅藜麥健康粽。其中「肇城裹蒸粽」單顆390元，重達900克，含鮑魚、櫻花蝦、干貝、栗子、蓮子、燒鴨、五花肉、香菇等頂級食材。另推保溫粽袋包裝「粽意大禮包」。

高雄翰品酒店推5款粽子，紅麴風味赤肉粽、紫薯菠蘿布丁粽、法式奶香白汁野菇金雞粽、紅酒香燉牛肉粽、芋香櫻花蝦紫米粽。針對現代人喜歡嘗鮮、控制熱量的飲食習慣，今年改為小包裝，份量嘟嘟好。

蓮潭國際會館推「禮輕情意粽」端午禮盒，兩種鹹味紅藜寶香粽、傳藝八寶粽，兩種甜味蓮蓉紫米粽、棗泥白玉粽組合，融入養生食材作「紅藜」及高纖食材做搭配，扭轉「粽子不好消化」刻板印象。

高雄國賓飯店推出5款粽子，瑤柱八寶粽、墨魚巧思棕、松子香菇花生素粽、紅蓮地瓜粽及抹茶紅豆粽。團隊年年出新意，今年首度把烤鴨包進粽子裡，撩撥消費者味蕾。

君鴻國際酒店推出兩款端粽禮，御品飄香粽內含飄香古早粽、素食黑糖花生粽，以及花開富貴時尚保冷提袋。另針對素食愛好者規畫養生私房素粽。

(中時)